"Хороша росіянка" Латиніна запропонувала обстрілювати Україну вночі - менше жертв

При цьому російська журналістка намагається виправдати удар РФ по Охматдиту.

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Латініна цинічно побажала, щоб РФ била по Україні вночі / Колаж: Главред, фото: скриншот із відео, ДСНС

Російські окупанти били по Києву ракетами 8 липня. Вони забрали життя в десятків людей, майже дві сотні - постраждалі. Але "хороша російська" журналістка Юлія Латиніна видала цинічну заяву.

Вона пропонує Росії бити по Україні ракетами вночі, щоб "зменшити кількість жертв". При цьому вона намагається переконати, що, можливо, російські ракети летіли не в Охматдит, а нібито на завод "Артем".

"Існує загальноприйнятий міжнародний спосіб зменшення ризику для цивільного населення при подібних ракетних обстрілах: стріляти вночі. Путін стріляв удень. Незалежно від того, навмисне чи не навмисне влучили в лікарню, або не долетіли до "Артема", стрілянину вдень на випадковість не спишеш", - видала Латиніна. відео дня

Крім того, вона намагається все списати на те, що Путін розлютився на Зеленського, який відмовився від "мирних" пропозицій Орбана і Трампа.

"Атака послідувала після відмови Зеленського від пропозиції Орбана/Трампа. Такий товстий натяк", - написала російська журналістка.

Масований ракетний удар РФ по Україні 8 липня - останні новини за темою

У понеділок вранці, 8 липня, РФ завдала масованого удару по Україні, вибухи прогриміли в багатьох регіонах. У Києві влучання було по корпусах дитячої лікарні "Охматдит" у Шевченківському районі. Також у пабліках з'явилося безліч фотографій і відеороликів, на яких видно руйнування в одному з корпусів цього медзакладу.

Постраждали від атаки РФ також інші райони столиці - пошкоджено об'єкти інфраструктури та житлові будинки.

Президент України Володимир Зеленський розповів про рятувальну операцію після удару РФ. Він зазначив, що кількість загиблих зросла до 38, поранено - 190 осіб.

Нещодавно стало відомо про імена пілотів, які вдарили по дітях в Охматдиті. Зазначається, що аналітики інтернет-спільноти Molfar ідентифікували пілотів МІГів, військових із військової частини 06987 аеродрому базування "Енгельс" і військової частини 33310 із "Шайківки".

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