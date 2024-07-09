Орбан поплатиться за "шоу" з Путіним: у ЄС готують радикальний крок - ЗМІ

Орбан після поїздки в Україну одразу ж відправився в Москву. У Брюсселі ж зростає занепокоєння щодо його неоднозначної фігури.

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Орбану готують "відповідь" у ЄС за його вояжі до Путіна і Сі / Колаж Главред, пресслужба ЄП

Премʼєр Угорщини Віктор Орбан фактично "вбив" головування своєї країни у Раді ЄС, його і так тимчасовий новий статус можуть скасувати, пише Politico з посланням на джерела у Брюсселі.

"Країни-члени і так були розсерджені гаслом "МАГА" (Make America Great Again, тобто "зробити Америку великою знову". Мага була створена як політичний лозунг Дональда Трампа, згодом це стало назвою об'єднання деяких політиків у США,— Главред). Але зустріч з Путіним назавжди затьмарить угорське головування. З такою зустріччю президентство закінчиться, так і не почавшись", — розповів виданню дипломат ЄС на умовах анонімності.

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Вказується, що посли ЄС на зустрічі у середу, 10 липня, обговорять статус Орбана і його нещодавні візити у Росію та Китай.

"Це є першою ознакою того, що посли ЄС можуть перейти від розмов до дій щодо позбавлення Угорщини головування", — пише видання.

За словами джерел Politico, у Брюсселі зростає занепокоєння щодо Орбана.

"Має бути очевидно, що він представляє тільки свою країну, але він залишив багато двозначного", — поскаржився інший дипломат ЄС у розмові з журналістами.

Що таке Politico? Politico — американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія, охоплює теми політики й урядування в Сполучених Штатах Америки і на міжнародному рівні. Контент поширюється через телебачення, Інтернет, газету The Politico та радіо, пише Вікіпедія.

Вояжі Орбана до Києва, у Москву та в Пекін - що відомо

2 липня премʼєр Угорщини Віктор Орбан уперше з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну прибув до Києва, де зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

До слова, на зустрічі з Зеленським Орбан висунув пропозицію "мирного врегулювання" з Росією шляхом припинення вогню з українського боку. Нагадаємо, сам Зеленський відкинув "варіант миру" від Угорщини.

Після цього Орбан у режимі "таємно" вирушив до Москви на зустріч з Путіним. На що в Україні та у ЄС відповіли доволі гостро. До прикладу, голова Європейської Ради Шарль Мішель зазначив, що в Орбана не було мандата від Євросоюзу на поїздку в РФ.

Після цього він зʼявився у Китаї, назвавши КНР "ключовою силою у створенні умов для миру" в російсько-українській війні.

За оцінкою експертів, Орбан, користуючись своїм тимчасовим статусом особи, яка головує в Євросоюзі, найімовірніше, прагнутиме стати посередником між Росією, США та Китаєм.

Крім того, нещодавно Орбан сформував групу "Патріоти Європи" всередині Європарламенту. Тепер проросійський політик намагатиметься очолити європейських популістів-трампістів.

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