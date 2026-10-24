Коли переводити годинники на зимовий час у 2026 році: українців попередили про нюанс

У ніч на 25 жовтня українці переведуть годинники на одну годину назад. Як зміна часу впливає на організм і що допоможе швидше адаптуватися.

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Перехід на зимовий час 2026: коли переводити годинник / Колаж: Главред, фото: pexels

Про що йдеться у матеріалі:

Коли переводять годинник на зимовий час у 2026 році

Куди переводити годинник на зимовий час

Як підготуватися до зимового часу

Україна переходить на зимовий час у ніч із 24 на 25 жовтня 2026 року. О 04:00 стрілки годинників потрібно перевести на одну годину назад - на 03:00. Завдяки цьому українці отримають додаткову годину, однак зміна звичного режиму може тимчасово вплинути на самопочуття та якість сну.

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Більшість сучасних смартфонів, комп'ютерів та інших електронних пристроїв оновлять час автоматично. Механічні годинники й деякі побутові прилади доведеться налаштувати вручну.

Коли переводити годинники на зимовий час у 2026 році

Перехід на зимовий час відбудеться в останню неділю жовтня. У 2026 році це 25 жовтня.

У ніч із суботи на неділю о 04:00 потрібно перевести стрілки на 03:00. Це означає, що ніч стане на одну годину довшою за звичну.

Як переведення годинника впливає на здоров'я

Зміна часу може тимчасово порушити звичний режим сну та неспання. Організму необхідно пристосувати циркадні ритми - внутрішній біологічний годинник, який регулює сон, активність, апетит і настрій.

У перші дні після переходу на зимовий час деякі люди можуть відчувати сонливість, втому, головний біль, труднощі із засинанням, зниження концентрації уваги та зміни апетиту.

Осінній перехід зазвичай переноситься легше, ніж весняний. Проте додаткова година на годиннику не обов'язково означає повноцінну додаткову годину сну, а адаптація може тривати кілька днів.

Генеральна директорка ДУ "Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України", головна державна санітарна лікарка Тернопільської області Оксана Чайчук звернула увагу на чинники, які впливають на внутрішній біологічний годинник людини.

"Переведення годинника - це невелика, але все ж зміна звичного ритму життя. Наш організм орієнтується не лише на цифри на годиннику, а насамперед на чергування світла й темряви, час сну, харчування та фізичної активності. Тому після переходу на зимовий час важливо дати організму кілька днів для адаптації та особливо подбати про повноцінний сон", - зазначає Оксана Чайчук.

Як підготуватися до переходу на зимовий час

За її словами, щоб легше пристосуватися до нового режиму, варто дотримуватися кількох рекомендацій:

Дотримуйтеся графіка сну. Намагайтеся лягати спати та прокидатися приблизно в один і той самий час.

Намагайтеся лягати спати та прокидатися приблизно в один і той самий час. Не скорочуйте нічний відпочинок. Не використовуйте додаткову годину для пізнішого засинання.

Не використовуйте додаткову годину для пізнішого засинання. Більше бувайте на денному світлі. Особливо корисні ранкові прогулянки, які допомагають синхронізувати біологічний годинник.

Особливо корисні ранкові прогулянки, які допомагають синхронізувати біологічний годинник. Залишайтеся фізично активними. Прогулянки та помірні навантаження позитивно впливають на сон і самопочуття.

Прогулянки та помірні навантаження позитивно впливають на сон і самопочуття. Обмежте кофеїн у другій половині дня. Це особливо важливо, якщо після зміни часу виникають труднощі із засинанням.

Це особливо важливо, якщо після зміни часу виникають труднощі із засинанням. Уникайте алкоголю перед сном. Він може погіршувати якість нічного відпочинку.

Він може погіршувати якість нічного відпочинку. Зменште використання гаджетів увечері. Намагайтеся не проводити останні години перед сном перед яскравими екранами.

Намагайтеся не проводити останні години перед сном перед яскравими екранами. Будьте уважними за кермом. Якщо відчуваєте сонливість або помічаєте зниження концентрації, враховуйте це під час керування автомобілем та виконання роботи, яка потребує швидкої реакції.

Переведення годинників в Україні / Інфографіка: Главред

Кому може знадобитися більше часу для адаптації

Після зміни часу особливу увагу до режиму дня варто приділити дітям, людям старшого віку та тим, хто має порушення сну. Для них пристосування до нового графіка може тривати довше.

Оксана Чайчук наголошує на важливості регулярного відпочинку та повсякденної активності в період адаптації.

"Найкраща допомога організму в період адаптації - стабільний режим дня, достатня тривалість сну, денне світло та фізична активність. Для більшості людей пристосування до нового часу відбувається досить швидко. Водночас дітям, людям старшого віку та тим, хто має порушення сну, може знадобитися трохи більше часу", - наголошує Оксана Чайчук.

Переведення годинників - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Міністерство економіки інформувало про порядок переходу на зимовий час в Україні. Міністерство економіки наголошувало на тому, що перехід відбувається згідно з постановою Кабміну та міжнародними правилами. У 2026 році перехід заплановано в ніч із 24 на 25 жовтня о 04:00, коли стрілки переводять на одну годину назад на 03:00.

Видання The Independent пояснювало механізми адаптації циркадних ритмів та дає практичні поради щодо підготовки до зміни часу. У матеріалі радили зменшувати яскравість екранів і більше бувати при денному світлі, зокрема через користь ранкових прогулянок як способи швидшої адаптації. Змінений режим може спричинити тимчасові порушення сну в перші дні після переведення годинника.

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Про джерело: Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб (Тернопільський ОЦКПХ) - державна установа у сфері громадського здоров’я, що належить до системи Міністерства охорони здоров’я України. Центр працює над профілактикою захворювань, епідеміологічним наглядом, моніторингом стану здоров’я населення та виявленням потенційних загроз для громадського здоров’я в Тернопільській області.

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