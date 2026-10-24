Starlink відновив роботу на високих швидкостях у понад 400 км/год - Міноборони

У Міноборони України пов'язують зняття обмежень із переговорами Зеленського зі США і продовжують перевіряти систему.

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Starlink знову тримає зв'язок понад 400 км/год – Хмара / Колаж: Главред, фото: Сили ТРО, ua.depositphotos.com

Коротко:

Starlink знову працює під час руху понад 400 км/год

Найбільше це важливо для фронту, дронів і логісти

Обмеження для військових діяли з 14 жовтня

Міноборони продовжує стежити за роботою Starlink/Starshield

Супутниковий зв'язок Starlink, яким користуються українські військові, знову стабільно працює під час руху на швидкості понад 400 км/год. Переривань наразі немає, заявив міністр оборони Євген Хмара, повідомляє Новини.LIVE.

За словами міністра, стабільна робота системи найважливіша для фронту, безпілотників, логістики та зв'язку. Відомство й надалі контролює, як працює Starlink і його військова версія Starshield.

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Хмара пояснює зміни контактами Володимира Зеленського з американською стороною.

"Це черговий приклад, коли прямий діалог та наполеглива позиція президента України на найвищому рівні дає результати", - наголосив Хмара.

Євген Хмара / Інфографіка: Главред

Як обмеження вдарили по перехоплювачах

Як писав Главред, проблеми почалися в середині жовтня. У ніч на 14 жовтня SpaceX запровадила обмеження швидкості для терміналів Starshield, якими користуються ЗСУ. Залежно від засобу та підрозділу зв'язок зникав під час руху зі швидкістю від 72 до приблизно 161 км/год.

"Обмеження стосується "військового пакету" послуг StarShield і встановлено на швидкість 100 миль на годину. Наші сили оборони не отримували попередження про такі обмеження, і це призвело до зриву низки місій", - заявив тоді радник президента України з питань розвитку технологічних напрямків оборони Сергій Бескрестнов (Флеш).

Найсильніше це вдарило по протиповітряній обороні. Зеленський визнав, що через зниження швидкості українські сили не змогли збити частину реактивних "шахедів". Ці дрони летять швидше за 400 км/год.

Перші ознаки відновлення з'явилися ще зранку 24 жовтня. Сили оборони та фахівці Міноборони зафіксували, що Starlink і Starshield почали тримати зв'язок на швидкості понад 161 км/год. У міністерстві тоді заявили, що продовжують тестування на вищих швидкостях, щоб визначити верхні ліміти та з'ясувати, наскільки насправді відновлено зв'язок.

Starlink / Інфографіка: Главред

Суперечливі сигнали з Вашингтона

Шлях до відновлення супроводжувався суперечливими заявами. 23 жовтня Дональд Трамп стверджував, що Ілон Маск зняв обмеження для військової версії Starlink. Втім, військові та Зеленський повідомляли, що обмеження все ще діють.

Зокрема, в інтерв’ю ABC News 23 жовтня Зеленський сказав, що українська сторона регулярно сама вимірює параметри підключення і бачить, що колишній режим так і не повернувся.

"Він працює, але все ще обмежений. Я чув у ЗМІ, що президент Сполучених Штатів сказав, ніби зателефонував до Москви чи щось у цьому роді, і що Starlink працює. Але він ніколи й не припиняв роботу. Справа в тому, щоб швидкість була необмеженою, а вона досі обмежена. Ми перевіряємо щоночі й щоранку, повірте, для мене це дуже важливо. Сьогодні о дев’ятій ранку, перед нашою розмовою, ми теж перевіряли", - заявив Зеленський.

У свою чергу, радник президента з технологічних інновацій у ЗСУ Сергій (Флеш) Бескрестнов заявляв, що Україна веде переговори з SpaceX і Пентагоном щодо скасування обмеження швидкості роботи військової системи супутникового зв’язку Starshield.

19 жовтня Зеленський розповідав, що робота на швидкостях до 400 км/год ще не відновлена. Він чекав відповіді від держсекретаря США Марко Рубіо, який пообіцяв повернутися з інформацією через 48 годин. Ще раніше президент назвав обмеження "спланованою операцією". Він пояснив, що українські термінали, які тестували на території ЄС, перевищували швидкісний ліміт, чинний в Україні.

Раніше агентство Reuters писало про те, що розпорядження обмежити роботу супутникового сервісу Starshield, який ЗСУ використовують для бойового зв’язку та керування дронами, надійшло безпосередньо з Білого дому.

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