"Нас з’їдять": Зеленський зробив гучні заяви щодо замороження війни та підтримку США

Президент розповів, за яких умов Україна готова припинити війну, що відбувається з поставками ракет Patriot і чому Київ незадоволений підтримкою США.

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Зеленський відповів на запитання про "зраду" США та пояснив, на який мир згодна Україна / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua

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Зеленський готовий заморозити війну за нинішньою лінією фронту

Київ не визнаватиме окуповані землі російськими

За 90 днів Україна отримала лише 24 ракети Patriot

Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий зупинити війну за нинішньою лінією зіткнення, але Київ не визнає окуповані території російськими. В інтерв’ю американському телеканалу ABC News глава держави також вказав на обмеження, що зберігаються щодо Starlink, та гострий дефіцит ракет для ППО, назвавши останні кроки Вашингтона "не підтримкою". Розмову з ним провів журналіст ABC News Джеймс Лонгман у п’ятницю, 23 жовтня.

Главред зібрав усі головні тези Зеленського в інтерв’ю ABC News.

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Чи відчуває Зеленський, що США його зрадили?

Розмова з американським журналістом розпочалася з найгострішого питання - про нинішній стан союзу Києва та Вашингтона. Президент України Володимир Зеленський утримався від різких формулювань, однак і не став приховувати розчарування. Серед причин занепокоєння Києва називають домовленості Трампа з Путіним щодо російського дизельного палива, скорочені поставки ракет для Patriot та проблеми із супутниковим зв’язком для військових.

"Ні, я відчуваю те, що відчуваю. Це не підтримка", - відповів Зеленський на запитання про зраду.

Окремо глава держави прокоментував зближення американського лідера з господарем Кремля. Оцінювати цей курс Білого дому Зеленський не взявся, але визнав очевидне потепління контактів між Вашингтоном і Москвою.

"Я не знаю, чи це неправильно, чи ні, бо це його особисте рішення - дружити з Путіним чи ні. Гадаю, у них досить добрі стосунки", - сказав Зеленський.

Чи працює Starlink в Україні?

Від політичних оцінок розмова перейшла до технічної проблеми, яка безпосередньо впливає на фронт, - супутникового інтернету. Напередодні Трамп заявив журналістам, що Маск зняв обмеження, а в п’ятницю в Білому домі додав, що чув про усунення проблеми, але якщо це не так, поговорить із головою SpaceX. Сам Ілон Маск раніше зазначав, що ліміти для військової системи Starshield визначають американські військові та, зрештою, президент США.

Володимир Зеленський спростував версію про повне відновлення зв’язку. За його словами, українська сторона регулярно сама вимірює параметри підключення і бачить, що колишній режим так і не повернувся.

"Він працює, але все ще обмежений. Я чув у ЗМІ, що президент Сполучених Штатів сказав, ніби зателефонував до Москви чи щось у цьому роді, і що Starlink працює. Але він ніколи й не припиняв роботу. Справа в тому, щоб швидкість була необмеженою, а вона досі обмежена. Ми перевіряємо щоночі й щоранку, повірте, для мене це дуже важливо. Сьогодні о дев’ятій ранку, перед нашою розмовою, ми теж перевіряли", - заявив Зеленський.

Журналіст поцікавився, чи не стоїть за уповільненням роботи зв’язку особисто Маск. Український лідер ухилився від прямих звинувачень на адресу бізнесмена, проте переконаний, що власник компанії чудово обізнаний про проблему.

"Ми з вами знаємо одне: SpaceX уповільнила зв’язок. І я впевнений, що Ілон тепер про це знає, навіть якщо не знав раніше. Він знає, бо ми про це говоримо, і багато людей у світі про це говорять", - підкреслив президент.

Starlink / Інфографіка: Главред ​

24 жовтня одразу кілька українських ЗМІ з посиланням на джерела в Міністерстві оборони України заявили, що станом на ранок суботи Сили оборони фіксують роботу зв’язку під час руху зі швидкістю понад 161 км/год. Тривають перевірки на вищих швидкостях. Про повне зняття обмежень поки що не йдеться.

Офіційні джерела цю інформацію на момент публікації матеріалу не підтверджували.

Оновлено. Starlink відновив стабільну роботу на швидкості понад 400 км/год. Про це повідомив міністр оборони Євген Хмара у коментарі для Новини.LІVE. За його словами, зв'язок наразі працює без переривань.

"Це черговий приклад, коли прямий діалог та наполеглива позиція президента України на найвищому рівні дає результати", - наголосив Хмара.

Також він зазначив, що міністерство продовжує моніторинг роботи Starlink/Starshield.

Чи готовий Зеленський заморозити війну на лінії фронту?

Паралельно зі суперечкою щодо зв’язку американський журналіст порушив питання ціни можливого миру. Лонгман запропонував гіпотетичний сценарій, за якого заради угоди Києву довелося б змиритися з втратою чверті країни. Президент України Володимир Зеленський одразу виправив цю цифру й пояснив, які вимоги за нею ховаються.

"Це не 25 % нашої території. Коли хтось говорить про 25%, це означає, що ми маємо самі піти з усього Донбасу. І тоді так, вони контролюватимуть 25%. Зараз вони контролюють 19,3%", - пояснив Зеленський.

При цьому глава держави підтвердив, що підписав би угоду хоч би сьогодні, якби така можливість з’явилася. Однак він визначив червону лінію: юридичного закріплення анексії українських земель Київ не допустить за жодних умов.

"Ми готові закінчити цю війну якомога швидше. Замороження по лінії зіткнення - так. Але, звичайно, ми не погодимося - я чую такі пропозиції - визнати тимчасово окуповану територію російською", - заявив президент.

Скільки ракет Patriot Україна отримала від США за 90 днів?

Перспективи миру залежать від здатності України витримувати щоденні удари, і тут розмова перейшла до протиповітряної оборони. На запитання, чи не просив Путін Трампа припинити обмін розвідданими, Володимир Зеленський відповів ухильно, обмежившись словами про надію та довіру. Держсекретар США Марко Рубіо раніше заперечував, що Вашингтон коли-небудь призупиняв або змінював порядок передачі розвідданих Україні.

Президент України порівняв обсяги поставок перехоплювачів із запасами, які були витрачені під час конфлікту на Близькому Сході. За даними ABC News, йдеться про ракети для Patriot, тоді як, за оцінкою Зеленського, в середньому Україні потрібно 350 таких перехоплювачів на місяць.

"Американська підтримка є надзвичайно важливою, я намагаюся бути чесним. Важлива будь-яка допомога. Усе критично, усе важко знайти. У перші дні війни на Близькому Сході країни за 84 години використали близько 2000 ракет, які отримали від партнерів. Я від нашого стратегічного партнера за останні 90 днів отримав 24 ракети. Ми не плачемо й не кричимо, але це дуже важливо. Я лише намагаюся сказати, що кожна ракета має значення", - сказав Зеленський.

​ЗРК Patriot / Інфографіка: Главред

Окремо журналіст уточнив, чи не блокував Вашингтон передачу перехоплювачів із Європи. За словами глави держави, формальної заборони не було, проте необхідного погодження американська сторона так і не надала.

"Не зупинили, а не підписали. Чому - знову ж таки, я не знаю", - відповів президент.

Україні потрібен сильний президент

Нестачу зброї президент пов’язав і з власною манерою спілкування з партнерами, яку у Вашингтоні нерідко критикують. Володимир Зеленський пояснив жорсткість своїх відповідей на тиск ззовні питанням виживання держави. Глава держави припустив, що після закінчення бойових дій українці самі вирішать, який лідер їм потрібен.

"У цій ситуації я маю бути сильним. Україна не може мати слабкого президента. Можливо, після війни - це вибір народу. Але сьогодні, якщо Україна хоче вижити, їй потрібна сильна армія, сильний президент, сильні люди. Тому й реакція сильна. Тому на будь-який тиск на мене я, звичайно, відповім, інакше нас з’їдять. Я маю на увазі росіян. З нами це простіше, бо нас менше, але з людьми України все не так просто. Тому, можливо, я іноді не дуже ввічливий", - заявив Зеленський.

Як Зеленський відповів на закиди у невдячності

Тема манер перевела розмову на давню претензію, яку частина американських політиків висуває Києву. Український президент Володимир Зеленський визнав, що такі оцінки його зачіпають, і дозволив собі гостру репліку на адресу Кремля. Ця репліка пролунала через два дні після того, як спецпосланець США Стів Віткофф публічно похвалив Путіна.

"Це нормально. Вони мають право думати про мене що завгодно. Звісно, мене це зачіпає, я нормальна людина. Просто людина. Можливо, не такий великий гуманіст, як Путін. Звісно, ми різні. Але в будь-якому разі я намагаюся з усіх сил", - сказав Зеленський.

Глава держави також пояснив, чому не готовий висловлювати вдячність партнерам з кожного приводу. За його логікою, щирі слова звучать тоді, коли за ними стоїть справжнє почуття, а нескінченні реверанси частіше маскують подвійну гру.

"Я справді вдячний партнерам і американцям. Абсолютно. Але, можливо, комусь здається, що я маю дякувати щосекунди. Я так не можу. І між нами: коли хтось хоче подякувати мені кілька разів, я відчуваю, що з цими людьми щось не так - вони хочуть здаватися кращими, ніж є. Краще мати таких партнерів, як я, які дякують у ті моменти, коли справді це відчувають, ніж бути, як Путін, дуже вдячним кожну секунду, а коли відвернешся - отримати ніж у спину", - підкреслив президент.

Чим Зеленський відрізняється від Путіна у відносинах із Трампом

Порівняння з господарем Кремля Володимир Зеленський розвинув і в завершальній частині бесіди, описуючи свій підхід до діалогу з Білим домом. Президент України наполягає, що налагоджує контакти з Вашингтоном без закулісних маневрів і чекає від американців такої самої відкритості. Саме в цьому він бачить головну відмінність своєї лінії від стратегії Москви.

"Краще укладати правильні угоди з правильними людьми. Ми ніколи не будемо влаштовувати політичний театр у відносинах з американцями. Вони мають знати наше ставлення, а ми поважатимемо ставлення американців до нас. Це як у родині: треба бути чесними, не грати в ігри. Я не граю в ігри з Трампом. У цьому різниця між мною і Путіним. Я не веду з ним жодних ігор. Я прямий і чесний", - заявив Зеленський.

Дивіться відео - Інтерв’ю Володимира Зеленського ABC News:

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Про джерело: ABC News ABC News - американський новинний телеканал мережі American Broadcasting Company, що був запущений 15 червня 1945 року. Співпрацює з дочірнім супутниковим ABC Network і радіо Citadel Media. ABC News наразі належить ABC Entertainment Group, частині корпорації The Walt Disney Company, пише Вікіпедія.

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