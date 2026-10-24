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Alyona Alyona зменшила шлунок заради схуднення: "Відмовлялася від цієї операції"

Христина Трохимчук
24 жовтня 2026, 10:52
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Зірка вразила своїм зізнанням у лікарні.
Alyona Alyona - баріатрична операція
Alyona Alyona - баріатрична операція / колаж: Главред, фото: instagram.com, Alyona Alyona

Ви дізнаєтеся:

  • Чому Alyona Alyona зважилася на операцію
  • Якої ваги прагне досягти виконавиця

Відома українська реперка Alyona Alyona зважилася на серйозний крок у боротьбі за власне здоров'я. Слідом за актрисою Настею Ткаченко співачка вдалася до баріатричної операції - хірургічного зменшення шлунка. Про це артистка розповіла у відео, яке опублікувала прямо з лікарняної палати в Instagram.

Зірка зізналася, що перепробувала практично всі можливі методи схуднення - від суворих дієт до популярних ін’єкцій для зниження ваги. Однак через сильний апетит, який супроводжує її з дитинства, та напружений робочий графік досягти довгострокового результату виявилося непросто. Прикладом для неї стала подруга, яка після аналогічної процедури схудла зі 140 до 75 кілограмів і тепер легко утримує вагу.

відео дня
Alyona Alyona у лікарні
Alyona Alyona в лікарні / фото: instagram.com, Alyona Alyona

"Я перебуваю в палаті лікарні, і сьогодні мені робитимуть баріатричну операцію. Я зрозуміла, що для того, щоб повністю схуднути, мені потрібно призупинити свою кар’єру й присвятити все життя схудненню. Через набуті звички та мій графік інакше не вийде. Я перепробувала все. Я відмовлялася від цієї операції багато років, хоча багато лікарів мені казали: "Це твій вихід, це твоя таблетка в шоколаді", - поділилася Alyona Alyona.

Виконавиця зазначила, що мріє досягти позначки у 80 кілограмів. Операцію їй провели несподівано - того ж дня, коли вона приїхала на планове обстеження. Зараз зірка відновлюється після хірургічного втручання. Вона підкреслила, що готова до будь-якої реакції суспільства, оскільки вважає це своїм особистим вибором.

Alyona Alyona - схуднення
Alyona Alyona - схуднення / фото: instagram.com, Alyona Alyona

"Я вдаюся до механічних заходів, які не дозволять мені набирати ще більшу вагу, переїдати. Для мене це дуже важливо: працювати над собою, розвиватися, змінюватися і бути прикладом. Я обираю такий шлях. Мені байдуже, чи хтось мене засудить чи знецінить. Це мій шлях", - підкреслила співачка.

Відео Alyona Alyona дивіться тут.

Вона - це вона
Alyona Alyona / інфографіка: Главред

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Про персону: Alyona Alyona

Alyona Alyona (справжнє ім'я - Олена Олегівна Савраненко) - українська хіп-хоп- та реп-виконавиця. Представниця України на пісенному конкурсі "Євробачення-2024" у Мальме разом із Jerry Heil, повідомляє "Вікіпедія".

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