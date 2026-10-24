"Має долучитися до війська": переможець "Танців з зірками" мобілізувався

Макс Леонов зізнався, у якому підрозділі служить.

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Макс Леонов вступив до ЗСУ / колаж: Главред, фото: instagram.com, Неля Шовкопляс, Макс Леонов

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Чому Макс Леонов вирішив мобілізуватися

Де служить переможець "Танців з зірками"

Відомий український хореограф і переможець популярного шоу "Танці з зірками" Макс Леонов приголомшив шанувальників несподіваним зізнанням. У шоу "Наодинці з гламуром" танцюрист повідомив, що вже майже рік захищає країну у складі Збройних сил України.

Леонов зізнався, що мобілізувався ще в грудні 2025 року. Раніше він свідомо не афішував свій статус військовослужбовця, оскільки категорично не хотів спекулювати на темі війни. Хореограф підкреслив, що рішення піти на службу було усвідомленим кроком і проявом його громадянської позиції.

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Макс Леонов - "Танці з зірками" / фото: instagram.com, Неля Шовкопляс

"Я зараз проходжу службу в Збройних силах України у 46-й бригаді десантно-штурмових військ, 46-й окремій аеромобільній бригаді. Служу з грудня минулого року. Це суто моя позиція, але я вирішив не робити з цього галас. Це тепер невід’ємна частина мого життя", - поділився артист.

Незважаючи на важкі військові будні, Макс Леонов активно використовує свою популярність, щоб допомагати рідній бригаді. Командування періодично відпускає танцюриста до Києва, щоб він міг брати участь у публічних заходах і привертати увагу до термінових зборів.

Де зараз Макс Леонов / фото: instagram.com, Неля Шовкопляс

"Командування бригади періодично відпускає мене до Києва, щоб я допомагав своєю медійністю збирати кошти на наші потреби. Рішення про службу було спонтанним, але я вважаю, що кожен якимось чином має долучитися до війська", - підсумував Макс Леонов.

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Про шоу: "Танці з зірками" "Танці з зірками" - українське танцювальне шоу, адаптація британського проєкту BBC "Strictly Come Dancing". Перший сезон вийшов на телеканалі 1+1 у 2006 році. Загалом вийшло 8 сезонів. Принцип "Танців" простий - відомі публічні особи та зірки шоу-бізнесу змагаються за звання найкращого танцюриста. У цьому їм допомагають партнери - професійні танцюристи та хореографи. Разом із ними знаменитості в прямому ефірі виконують танцювальний номер, на підготовку якого йде тиждень.

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