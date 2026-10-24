"Має долучитися до війська": переможець "Танців з зірками" мобілізувався

Ви дізнаєтеся:
- Чому Макс Леонов вирішив мобілізуватися
- Де служить переможець "Танців з зірками"
Відомий український хореограф і переможець популярного шоу "Танці з зірками" Макс Леонов приголомшив шанувальників несподіваним зізнанням. У шоу "Наодинці з гламуром" танцюрист повідомив, що вже майже рік захищає країну у складі Збройних сил України.
Леонов зізнався, що мобілізувався ще в грудні 2025 року. Раніше він свідомо не афішував свій статус військовослужбовця, оскільки категорично не хотів спекулювати на темі війни. Хореограф підкреслив, що рішення піти на службу було усвідомленим кроком і проявом його громадянської позиції.
"Я зараз проходжу службу в Збройних силах України у 46-й бригаді десантно-штурмових військ, 46-й окремій аеромобільній бригаді. Служу з грудня минулого року. Це суто моя позиція, але я вирішив не робити з цього галас. Це тепер невід’ємна частина мого життя", - поділився артист.
Незважаючи на важкі військові будні, Макс Леонов активно використовує свою популярність, щоб допомагати рідній бригаді. Командування періодично відпускає танцюриста до Києва, щоб він міг брати участь у публічних заходах і привертати увагу до термінових зборів.
"Командування бригади періодично відпускає мене до Києва, щоб я допомагав своєю медійністю збирати кошти на наші потреби. Рішення про службу було спонтанним, але я вважаю, що кожен якимось чином має долучитися до війська", - підсумував Макс Леонов.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.
Останні новини шоу-бізнесу
Раніше Главред повідомляв, що Софія Ротару вперше за довгий час звернулася до підписників у соціальних мережах. Співачка, яка веде закритий спосіб життя, зробила виняток у день пам’яті свого чоловіка Анатолія Євдокименка, від дня смерті якого минуло 24 роки.
Також Ольга Атанасова поділилася теплими подробицями особистого та творчого життя. Зірка "Дизель шоу" відзначила особливу дружбу з Лілією Ребрик, а також розповіла про свою доньку Адель, яка активно стежить за дуетом мами з Євгеном Сморигіним.
Читайте також:
- "Другий шанс жити": відомий співак пояснив, чому три роки прожив у Польщі
- "Знайшла подружку": зірка "Дизель шоу" розповіла про стосунки з Лілією Ребрик
- Путініст Жерар Депардьє продав квартиру в РФ і переказав гроші ЗСУ – продюсер
Про шоу: "Танці з зірками"
"Танці з зірками" - українське танцювальне шоу, адаптація британського проєкту BBC "Strictly Come Dancing". Перший сезон вийшов на телеканалі 1+1 у 2006 році. Загалом вийшло 8 сезонів. Принцип "Танців" простий - відомі публічні особи та зірки шоу-бізнесу змагаються за звання найкращого танцюриста. У цьому їм допомагають партнери - професійні танцюристи та хореографи. Разом із ними знаменитості в прямому ефірі виконують танцювальний номер, на підготовку якого йде тиждень.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред