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Чи можливий дефіцит бензину та дизелю в Україні: названо головні ризики

Марія Николишин
24 жовтня 2026, 11:59
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Експерт наголосив, що пальне стало значно складніше переміщувати з однієї країни до іншої.
Чи можливий дефіцит бензину та дизелю в Україні: названо головні ризики
Чи буде в Україні дефіцит пального через проблеми з імпортом / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне із заяви експерта:

  • Масштабного дефіциту пального поки не прогнозується
  • Головна проблема – логістика та ціноутворення
  • Створювати запаси на нафтобазах заважають обстріли

Україні зараз загрожує не масштабна нестача пального, а серйозні логістичні збої та проблеми з ціноутворенням: бензин і дизель у Європі є, проте доставити їх в Україну дедалі складніше. Ситуацію ускладнюють напруження навколо Ормузької протоки, мобілізація водіїв бензовозів та російські удари по нафтобазах. Про це заявив експерт паливного ринку Леонід Косянчук в інтерв'ю Главреду.

"Масштабного дефіциту я наразі не бачу. Справа не в тому, що пального немає. Його просто стало значно складніше переміщувати з однієї країни до іншої", - зазначив експерт.

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Тривалий час провідні імпортери робили ставку на Orlen Lietuva - постачання через Польщу та країни Балтії. Однак, за його словами, одного польського напрямку для покриття потреб українського ринку замало, тож державі варто лібералізувати автомобільні перевезення пального.

Водночас розширення автомобільної логістики впирається в кадрове питання.

"Водії бензовозів - це специфічна категорія працівників. Вони повинні мати відповідний допуск до перевезення небезпечних вантажів - ADR. Крім того, потрібно враховувати їхній вік та можливість бронювання від мобілізації", - наголосив Косянчук.

Паралельно, на думку експерта, Україні варто прокладати нові шляхи імпорту, зокрема через Болгарію. Окремий ресурс він бачить у сусідах, з якими вже налагоджено енергетичну співпрацю.

"Якщо ми вже відновили постачання нафти до Угорщини та Словаччини, варто вести переговори про збільшення постачання дизельного пального з цих країн до України. Тобто потрібна системна, різностороння робота: забезпечення бензовозами, міжнародні домовленості, нові логістичні маршрути", - вважає він.

Чи може Україна створити запаси пального

Експерт допускає, що взимку споживання дещо знизиться і навантаження послабне, проте нині галузь перебуває у складному становищі.

"Причому справа навіть не стільки в дефіциті, скільки в ціноутворенні. Український паливний ринок значною мірою працює, як то кажуть, з коліс. Ми не можемо створювати великі запаси на нафтобазах через постійні російські обстріли", - пояснив Косянчук.

За його словами, будь-яке наповнене паливне сховище стає ціллю для ворога.

"Щойно десь з'являється нафтобаза, на яку починають завозити пальне, виникає ризик, що туди неодмінно прилетить. А збитки від цього ніхто не компенсує", - попереджає він.

Скільки коштуватиме бензин і дизель в Україні до кінця 2026 року

Директор Науково-технічного центру "Психея" Сергій Сапєгін говорив, що за базовим сценарієм до кінця року середня ціна А-95 становитиме 89–94 грн/л залежно від класу АЗС. Дизельне пальне коштуватиме 99–102 грн/л.

Головну загрозу він бачить у Європі, звідки Україна імпортує готові нафтопродукти. Якщо тамтешні біржі підуть угору, водіям доведеться платити помітно більше.

"Підвищення на 10% додасть до імпортного паритету близько 5,2 грн/л для бензину та 6,6 грн/л для дизеля", - пояснив експерт.

Чи можливий дефіцит бензину та дизелю в Україні: названо головні ризики
Як змінювалися ціни на бензин / Інфографіка: Главред

Ціни на пальне - останні новини

Як повідомляв Главред, у середу, 21 жовтня, українські мережі автозаправних станцій відкоригували роздрібні ціни на пальне. Зокрема, мережа ОККО підняла вартість звичайного дизельного пального на 1,00 грн - до 105,90 грн/л. На стільки ж подорожчав і преміальний дизель, сягнувши позначки 108,90 грн/л.

Експерт паливного ринку Леонід Косянчук говорив, що ціни на пальне в Україні неухильно зростатимуть щонайменше до кінця жовтня, а вартість окремих видів преміального дизеля на деяких АЗС уже наближається до 110 гривень за літр.

Експерт паливного ринку, директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн наголошував, що українським водіям варто тримати особистий резерв бензину або дизеля на два-три тижні. Причина - ризик тимчасових збоїв у постачанні через російські атаки на паливну інфраструктуру, які можуть підсилити ажіотаж на заправках.

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Про персону: Леонід Косянчук

Леонід Васильович Косянчук - український експерт у сфері нафтопродуктів, бізнесмен і громадський діяч. Президент Асоціації операторів ринку нафтопродуктів України.

У 2006–2007 роках очолював департамент нафти і газу в Міністерстві палива та енергетики України. В українських медіа активно коментує ситуацію на ринку пального в Україні.

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