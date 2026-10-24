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Донбасу Путіну замало: в ISW назвали реальні територіальні апетити Кремля

Марія Николишин
24 жовтня 2026, 10:34оновлено 24 жовтня, 12:04
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Аналітики вважають, що переговори Кремль розглядає лише як спосіб змусити Україну прийняти російські умови.
Донбасу Путіну замало: в ISW назвали реальні територіальні апетити Кремля
Які ще області України хоче захопити Путін / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот з відео

Ключові тези:

  • Путін назвав окуповані території "історичною Росією"
  • До "Новоросії" Кремль зараховує також Одесу, Харків і Дніпро
  • Москва не готова до компромісів заради миру

Кремль продовжує висувати територіальні вимоги до України, посилаючись на спільну історію. Москва не обмежує свої претензії лише Донбасом. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зокрема, російський диктатор Володимир Путін продовжує заявляти про територіальні претензії до України, які виходять далеко за межі Донбасу. Для обґрунтування своїх вимог він посилається на власне трактування історії та стверджує, що українці й росіяни нібито є "одним народом".

відео дня

Диктатор також сказав, що окуповані українські території нібито є "територією історичної Росії".

В ISW вважають, що під поняттям "історична Росія" Путін, імовірно, має на увазі так звану "Новоросію". Це вигадана й нечітко окреслена концепція регіону на півдні та сході України, який російська влада намагається представити як невід'ємну частину РФ.

До територій, які Кремль включає до цієї концепції, належать Крим, Луганська, Донецька, Запорізька та Херсонська області. Однак цим перелік не обмежується: у російських уявленнях про "Новоросію" також фігурують Харківська, Дніпропетровська, Миколаївська та Одеська області.

Таким чином, заяви Москви про "історичні права" стосуються значно ширшої території, ніж та, яку російська армія намагається захопити на Донбасі.

Тимчасово окуповані території України
Тимчасово окуповані території України / Інфографіка: Главред

Що Росія вимагає від України

Офіційно Кремль наполягає на передачі Росії підконтрольних Україні частин трьох областей:

  • 20,5% Донецької області;
  • 24,5% Запорізької області, разом із Запоріжжям, де до повномасштабного вторгнення мешкало понад 700 тисяч людей;
  • 30% Херсонської області, зокрема Херсон, населення якого до війни сягало майже 300 тисяч осіб.

"Заяви Путіна свідчать, що територіальні претензії Росії можуть виходити далеко за межі цих вимог. Вони не обмежуються так званим "фортечним поясом" України на Донеччині й потенційно можуть охоплювати всю територію країни", - наголошують аналітики.

Український
Український "пояс фортець" / Інфографіка: Главред

Чи готовий Кремль йти на компроміс

Крім того, Путін продовжує наполягати на досягненні всіх заявлених військових цілей Росії. Серед них - вимоги, які фактично передбачають повну капітуляцію України.

В ISW підкреслюють, що така позиція свідчить про відсутність у Кремля готовності до компромісного мирного врегулювання.

Водночас переговори з Києвом Москва, за оцінкою аналітиків, розглядає передусім як спосіб домогтися прийняття Україною російських умов, а не як можливість знайти взаємоприйнятне рішення.

"Відмова Путіна підтримати пропозицію про припинення вогню по нинішній лінії фронту також демонструє, що Росія не готова просто зафіксувати поточну ситуацію на полі бою. Заяви про "історичну Росію" дають підстави припускати, що територіальні цілі Кремля можуть бути значно масштабнішими за ті, які Москва озвучує в межах вимог щодо окремих областей", - йдеться у звіті.

Для чого Путіну потрібні переговори

Політолог Петро Олещук говорив, що Росія може відновити тристоронні переговори зі США та Україною в листопаді, однак це не означатиме реального просування до завершення війни.

На його думку, диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін використовує нову зустріч для демонстрації дипломатичного прогресу Дональду Трампу, тоді як бойові дії триватимуть.

"Наголошую, це не переговори, а імітація. Реальні переговори почнуться лише тоді, коли буде укладена угода про тимчасове припинення вогню. А переговори, які ведуться паралельно з бойовими діями, не матимуть результату, бо сторони намагатимуться вибороти більш вигідні позиції", - заявив він.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, державний секретар США Марко Рубіо описав російсько-українську війну як боротьбу за Донбас, який Москва намагається захопити воєнним шляхом, а Україна відмовляється віддавати. Тому для припинення бойових дій сторонам доведеться шукати компроміс за посередництва Вашингтона.

Президент Володимир Зеленський заявив, що підписав би мирну угоду про завершення війни вже сьогодні та готовий зупинити бойові дії на нинішній лінії зіткнення. При цьому Київ не погодиться визнати окуповані території російськими.

Президент США Дональд Трамп допустив запровадження мит проти України та Росії, якщо сторони не укладуть мирну угоду. Втім, він одразу поставив під сумнів ефективність такого кроку. Також американський лідер заявив, що війна наближається до завершення.

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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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