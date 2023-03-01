Путін заговорив про розпад Росії: політолог пояснив причину

Війна РФ проти України - це найгірший крок Путіна, вважає Микола Давидюк.

Володимир Путін / скріншот

Російський диктатор Володимир Путін почав поширювати тези про те, що РФ хочуть знищити. Політолог Микола Давидюк вважає, що це говорить про брак інфоприводів для внутрішньої пропаганди.

Експерт у коментарі 24 каналу підкреслив, що війна Російської Федерації проти України - це найгірший крок Путіна проти росіян, це війна проти самої Росії.

При цьому він вказав, що російський диктатор не може визнати, що почав війну безпідставно, він наляканий і "почав грати ці наративи про нібито знищення РФ".

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"Ці заяви (про розвал Росії - ред.) не від того, що він розвивається як людина або Країна, або його армія щось захоплює. Нічого з цього немає, цей "гриб" гниє і заражає своєю цвіллю всю Росію. Вона теж почне гнити", – пояснив Давидюк.

У Путіна клянчать переговори в України і Заходу

Канцлер Німеччини Олаф Шольц дзвонив Путіну в грудні минулого року і вимагав від нього вивести окупаційні війська Росії з території України і знайти дипломатичний спосіб для завершення війни. Путін поскаржився, що завдяки допомозі заходу Київ став сильнішим і не збирається йти на переговори з агресором Москвою.

Наприкінці січня поточного року Шольц заявив, що буде дзвонити Путіну, вимагати виведення військ РФ з України і припинення розв'язаної війни. У Кремлі у відповідь висловили готовність "поговорити", але в підсумку Путіну так ніхто і не подзвонив.

У лютому представники агресора Росії заклянчили переговори в України"без попередніх умов і з урахуванням нинішніх реалій". В офісі президента у відповідь підкреслили, що Москва насправді не хоче виводити війська з України і намагається уникнути відповідальності за свої злочини.

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