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"РФ не розвалиться після втрати Криму і Донбасу": є лише один сценарій розпаду Росії – експерт

4 березня 2023, 23:21
Коли українські військові звільнять усі території від окупантів, РФ все одно подасть це як свою перемогу. Там скажуть, нібито стримали НАТО на своїх кордонах.
Распад России, Роман Свитан
Росію можуть розвалити санкції/ ua.depositphotos.com, скрін

Звільнення українськими військовими Криму і Донбасу від російських окупантів не призведе до розвалу країни-агресорки Росії. У РФ всі розуміють, що захоплені силою території їм не належать.

У Кремлі навіть свою поразку у війні можуть спробувати подати як перемогу. Владна верхівка Росії спробує замилити росіянам очі і розповідатиме про те, що окупанти нібито "змогли стримати НАТО на своїх кордонах і не пустили його далі". Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан в інтерв'ю Главреду.

"Російська Федерація – велика країна і територія, на якій проживає понад 100 мільйонів людей. Всі розуміють, що Крим і Донбас – вкрадені території України, тому їх втрата не призведе до катаклізмів. Навіть повне виведення російських військ з України або їх тотальний розгром не похитне російські скріпи, адже це не їхня земля. Хотіли завоювати – ну, не змогли", – зазначає Світан.

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Після поразки у війні всередині РФ можуть налаштувати інформаційний простір так, щоб переконати росіян, нібито нічого поганого не сталося.

"До того ж вони можуть подати свій програш в якості нібито великої перемоги і, мовляв, утримання НАТО на кордонах з Росією. Але, так би мовити, ані п'яді російської землі не віддали. Вони розгорнуть новий інформаційний фінт – та ж Скабєєва вигадає лякалку", – зазначає військовий експерт.

Розвалити Росію можуть санкції

Втрата Криму і Донбасу не вдарить по режиму російського диктатора Володимира Путіна в Росії. Вдарити по його режиму і похитнути його владу може лише зовнішній тиск за допомогою санкцій.

Для цього потрібне повне відсікання російської економіки від світової, фінансових ринків, арешт всього майна за кордоном. Потрібні такі дії, які перетворять Росію на злиденну країну з режимом правління, як у Північній Кореї, вважає Світан.

"Втім, КНДР – маленька держава на підживленні Китаю. Росія – дуже велика і багатонаціональна країна. Вона відразу розвалиться після того, як вичерпається фінансовий потік до регіонів, завдяки якому йде забезпечення місцевої влади. Тільки така ситуація може призвести до падіння режиму Путіна з подальшим розвалом Російської імперії. Жоден військовий фактор не призведе до удару по російському режиму", – зазначає військовий експерт.

Можливість розпаду Росії

Раніше секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов спрогнозував, що країна-агресорка Росія незабаром припинить своє існування в нинішніх межах. Він підкреслив, що найближчим часом відбудеться розвал РФ і на її території сформуються вільна Ічкерія, Татарстан та Дагестан.

У той же час Данілов зазначає, що світу потрібно готуватися до розпаду країни-агресорки Росії, який буде відбуватися незалежно від їхнього бажання. Захід поки не розуміє, чим має завершитися війна в Україні. Також у західних країнах не розуміють, що робити з Росією.

Російський блогер, журналіст Майкл Накі вважає, що питання розвалу Росії на окремі частини насправді не настільки важливе. На його думку, розвалиться Росія чи ні, це може не мати такого сильного впливу на безпеку світу, як майбутній політичний стан РФ чи її частин.

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