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"Повернення": Гаррі та Меган ухвалили важливе рішення щодо майбутнього сім’ї

Христина Трохимчук
19 липня 2026, 14:10
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Принц Гаррі та Меган Маркл планують повернутися до Великої Британії.
принц Гаррі та Меган Маркл
Принц Гаррі та Меган Маркл - повернення до Великої Британії / колаж: Главред, фото: instagram.com, sussexroyal

Ви дізнаєтеся:

  • Чому Гаррі та Меган розчарувалися у США
  • Чому вони збираються повернутися до Великої Британії

Принц Гаррі та Меган Маркл серйозно розглядають можливість повернення до Великої Британії в тій чи іншій формі. За повідомленнями джерел з оточення пари, подружжя вже почало робити перші кроки в цьому напрямку, повідомляє Daily Mail.

За словами близького друга Гаррі, в оточенні принца дедалі виразніше відчувається, що Сассекси почали почуватися "трохи небажаними в Америці". Ілюзії про безтурботне життя за океаном поступово розвіюються, причому це визнають обоє подружжя. Меган Маркл зараз повністю схвалює та підтримує прагнення чоловіка відновити зв’язок зі своєю родиною.

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Принц Гаррі та Меган Маркл
Принц Гаррі та Меган Маркл із донькою Лілібет / фото: instagram.com, Меган Маркл

"Не секрет, що вони поїхали до Штатів, щоб спробувати знайти щастя, спробувати певною мірою скористатися його славою та королівським статусом. Вони досягли успіхів. Угода з Netflix на 100 мільйонів доларів - це не дрібниця. Але ця американська мрія згасає, і Меган теж почувається вигнанкою. Вона намагається просувати нові ідеї та проєкти, але це нелегко. Тож, можливо, вже настав час для певного повернення", - зазначає джерело.

Водночас інше джерело, налаштоване щодо Сассексів менш прихильно, стверджує, що Гаррі насправді ніколи не хотів остаточно розривати зв’язки з Короною, а його минулі різкі кроки були продиктовані виключно сильними почуттями до дружини.

Принц Гаррі з дітьми
Принц Гаррі - діти / фото: instagram.com, meghan

"Я думаю, що коли він був шалено закоханий у Меган, він міг бути достатньо сліпим, щоб обрати її. Тепер усе інакше, і завіса піднімається", - підкреслив інсайдер.

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Про персону: принц Гаррі

Принц Гаррі, герцог Сассекський, - п'ятий у списку спадкоємців британського престолу. Одружений з 2018 року з американською акторкою Меган Маркл, яка у 2019 році народила сина Арчі, а у 2021 році - доньку Лілібет. У 2020 році Гаррі та Меган зняли з себе обов'язки, пов'язані з королівською родиною, і переїхали до США, повідомляє Вікіпедія. 10 квітня 2025 року прибув з неофіційним візитом до Львова, відвідав центр реабілітації цивільних медиків та поранених військових і зустрівся з 10-річним хлопчиком, який вижив, але втратив матір після удару російських окупантів по Вінниці. Сам Гаррі повідомив, що це його перший, але не останній візит до України.

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