"Багато говорити не можна": Ілона Гвоздева розповіла про таємну роботу чоловіка у ЗСУ

Танцівниця повідомила, що її чоловік наразі служить у Збройних силах України.

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Ілона Гвоздева розповіла про таємну роботу чоловіка у ЗСУ / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ілона Гвоздева

Коротко:

Робота чоловіка Гвоздевої пов’язана з критично важливою інфраструктурою

До початку 2022 року чоловік Ілони Гвоздевої займався кейтерингом

Хореографка Ілона Гвоздева вперше розсекретила таємну роботу свого чоловіка Івана Хомячука у ЗСУ.

Про це знаменитість розповіла в YouTube-проєкті "Насправді Show".

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Танцівниця повідомила, що її чоловік наразі працює у Збройних силах України. Робота чоловіка Ілони Гвоздевої пов'язана з критично важливою інфраструктурою. Однак чим саме займається Іван Хомячук - знаменитість не розповіла. За словами Ілони Гвоздевої, про це не можна багато говорити.

"Чоловік зараз працює на критично важливій військовій інфраструктурі, про яку не можна багато говорити. Працює в лавах Збройних сил України. Раніше він займався кейтерингом", - прокоментувала хореографка.

До речі, до початку повномасштабної війни чоловік Ілони Гвоздевої займався кейтерингом - виїзним ресторанним обслуговуванням. Коли подружжя будувало будинок під Києвом, Іван Хомячук став виконробом і повністю занурився в цю справу.

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Про особу: Ілона Гвоздева Ілона Гвоздева стала відомою широкому загалу після участі в проектах "Танцюють усі", а потім "Танці з зірками". Вона - українська танцівниця, хореографка, а також педагогиня, повідомляє Вікіпедія. Засновниця власної танцювальної студії Gvozdeva Dance Complex.

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