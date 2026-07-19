Від +32 градусів до граду з штормовим вітром: коли погода різко зміниться

Синоптик каже, що у третій декаді липня погода в Україні буде мінливою.

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Прогноз погоди в Україні на тиждень / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода в Україні наступного тижня

Коли прогнозується туман

Погода в Україні упродовж наступного тижня, з 20 по 26 липня, буде переважно нестійкою з коливаннями температури повітря та опадами різної інтенсивності. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

За його словами, у більшості регіонів пройдуть дощі, які подекуди супроводжуватимуться градом та поривчастим вітром.

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"Прогностичні дані показують, що у третій декаді липня синоптичні умови над територією нашої країни очікуються доволі мінливими, з коливаннями температурних показників та атмосферного тиску", - підкреслив він.

Погода 20 липня

У понеділок під впливом атмосферного фронту у західних, північних та центральних областях пройдуть дощі у супроводі грози. Вдень місцями можливий град та шквали, 15 – 20 м/с. Суха погода переважатиме лише у південно-східних областях.

Температура повітря в нічний час становитиме +14…+20 градусів, вдень у західних областях +20…+26 градусів, на решті території +26…+31 градус.

Погода 20 липня / фото: meteoprog

Погода 21 липня

У вівторок очікуються грозові дощі місцями у центральних та північно-східних областях. Вдень тут можливий град та шквали, 15 – 20 м/с. В решті регіонів України без істотних опадів, вночі та вранці місцями можливий туман.

Температура повітря в північно-західних областях вночі становитиме +9…+14 градусів, вдень +22…+27 градусів, в решті регіонів вночі +15…+21 градус, в денні години +27…+32 градуси.

Погода 21 липня / фото: meteoprog

Погода 22 липня

У середу у більшості областей очікується нестійкий характер погоди під впливом зниженого атмосферного тиску. Пройдуть дощі, у центральних та південно-західних областях місцями сильні зливи. Вдень можливий град та шквали, 15 – 20 м/с. Сухо буде лише на крайньому сході, у Криму та на Закарпатті.

Температура повітря в західних областях вночі очікується +8...+13 градусів, вдень +18...+23 градуси. В інших регіонах вночі +15…+20 градусів, вдень +23…+28 градусів.

Погода 22 липня / фото: meteoprog

Погода 23 липня

У четвер вночі на Лівобережжі України, вдень також у північно-західних областях пройдуть грозові дощі, у північно-східній частині місцями значні. На решті території країни без істотних опадів.

Температура повітря в нічний час +9…+16 градусів, вдень +21…+26 градусів, на крайньому півдні до +28 градусів.

Погода 24 липня

У п'ятницю вночі в Україні без істотних опадів. Вдень у західних та північних регіонах пройдуть короткочасні грозові дощі.

Температура повітря в західних областях вночі передбачається в діапазоні +9…+14 градусів, вдень +19…+24 градуси. В решті регіонів вночі +12…+17 градусів, вдень +22…+27 градусів.

Погода 25 липня

У суботу на більшій частині території України опадів не прогнозується. Лише у Криму та Приазов'ї вдень пройдуть значні дощі у супроводі грози.

Температура повітря в західних та північно-західних областях вночі очікується в межах +8…+13 градусів, вдень +22…+27 градусів. В інших регіонах вночі +13...+18 градусів, вдень +25...+30 градусів.

Погода 26 липня

У неділю під впливом циклону з півдня, в Україні пройдуть дощі, подекуди значні. Лише у західних областях істотних опадів не передбачається.

Температура повітря в нічний час очікується в межах +13...+18 градусів, вдень +22...+27 градусів.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у неділю вдень в низці областей Укргідрометцентр оголосив I рівень небезпечності (жовтий). Зокрема у західних, Житомирській та Вінницькій областях очікуються грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, а в Вінницькій, Чернівецькій областях та в Карпатах будуть значні дощі.

синоптик Наталія Діденко говорила, що на вихідних погода в Україні буде сухою та сонячною, бо антициклон не пропускатиме дощі у більшість областей.

Синоптик Ігор Кібальчич заявляв, що наприкінці другої декади липня погодні умови на території України визначатиме антициклон із півночі. Тому очікується сонячна та суха погода, з комфортними літніми температурними показниками.

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Про персону: Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

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