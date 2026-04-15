Найбільша поставка в історії: яку рекордну кількість дронів Британія передасть Україні

Зазначається, що багато з цих дронів будуть випущені британськими компаніями.

Гілі зробив нову заяву щодо допомоги Україні

Головне з новини:

Британія передає Україні 120 тисяч дронів

Ця поставка стане найбільшою в історії партію БПЛА для України

Велика Британія оголосила про найбільшу в історії передачу безпілотників Україні - 120 тисяч дронів різних типів, поставки яких уже стартували. Про це повідомив міністр оборони Джон Гілі, підкресливши, що Лондон не зменшуватиме підтримку Києва, попри зміну глобального інформаційного фокусу.

За даними BBC, новий пакет включає ударні апарати дальньої дії, розвідувальні системи, логістичні дрони та платформи, здатні працювати на морі. Значну частину техніки виготовлять британські компанії, а перші партії вже вирушили до України.

Міністерство оборони Британії назвало це передання "передовими бойовими технологіями", які мають посилити українські можливості на фронті.

Коментуючи рішення, Джон Гілі наголосив, що Кремль намагається скористатися зміною міжнародної уваги: "В останні тижні, коли увага зосереджена на Близькому Сході, Путін хоче, щоб ми відволіклися", - заявив він. Водночас міністр підкреслив незмінність позиції Лондона:

"Українці продовжують боротися з величезною мужністю, і ніщо не відверне нас від того, щоб продовжувати підтримувати їх стільки, скільки буде потрібно для досягнення миру".

Фінансова підтримка Києва

Паралельно Велика Британія готує новий фінансовий пакет. Міністр фінансів Рейчел Рівз планує оголосити у Вашингтоні про виділення 752 млн фунтів стерлінгів у межах ширшого кредиту на 3,36 млрд фунтів.

"Це фінансування допоможе надати Україні військову техніку, необхідну для захисту від Росії", - зазначила Рівз.

Експертна оцінка підтримки України Політолог, керівник Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко вважає, що підтримка України з боку західних партнерів залишається стабільною та масштабною. За його словами, ключову роль у цьому процесі відіграє Європейський Союз, який забезпечує як фінансову, так і значну військову допомогу. Фесенко зазначає, що Україна фактично закуповує американське озброєння за рахунок європейського фінансування. Він також нагадав, що під час зустрічі у Вашингтоні 18 серпня обговорювався пакет військових закупівель обсягом 90–100 млрд доларів. "Йдеться про зброю стримування, яка служить довгостроковою гарантією безпеки для України. Така масштабна підтримка партнерів значно ускладнює Росії здобути перемогу у війні", - підкреслив експерт.

Військова допомога Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, Україна та Німеччина підписали нові оборонні домовленості, які передбачають розширення співпраці у сфері протиповітряної оборони, далекобійних можливостей та виробництва дронів.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зазначив, що узгоджено новий пакет допомоги, який охоплює ППО, далекобійну зброю, безпілотники та боєприпаси.

Нагадаємо, Бельгія та Іспанія у 2026 році нададуть Україні по 1 млрд євро оборонної допомоги. Окрім фінансової підтримки, Україна також отримає додаткові винищувачі F-16 та запчастини до них.

Крім того, раніше повідомлялося про те, що для посилення протиповітряної оборони Президент України Володимир Зеленський планує замовити у США додаткові 25 систем протиповітряної оборони Patriot.

Про джерело: BBC Брита́нська телерадіомо́вна корпора́ція (англ. British Broadcasting Corporation, абревіатура BBC) — британська компанія суспільного телерадіомовлення.

