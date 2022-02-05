"Знищення танків": українські військові вчаться застосовувати британські гранатомети NLAW

Українські військові вчаться застосовувати британські гранатомети NLAW / пресслужба Сухопутних військ ЗС України

Військовослужбовці навчального центру "Десна" розпочали інтенсивну підготовку із застосування ручних протитанкових ракетних комплексів NLAW. Центр розташований на півночі від Києва в Чернігівській області.

"Зараз йде ознайомлення з тактико-технічними характеристиками і відпрацювання тактики дій в бойових умовах", - йдеться в повідомленні командування Сухопутних військ ЗСУ в Facebook.

Зазначимо, Україна в січні отримала кілька партій військової допомоги від Великобританії, які містили, зокрема, протитанкові ракетні комплекси NLAW.

Протитанковий ракетний комплекс NLAW був розроблений компанією SAAB (Швеція) спільно з британським відділенням групи Thales. Зброя здатна вражати цілі на дистанції від 20 до 800 метрів.

На активацію протитанкового комплексу і відкриття вогню йде від 2 до 3 секунд. Ракети NLAW можуть вибухати при попаданні в ціль, так і над нею, оскільки мають інерційний і магнітний детонатори.

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Невелика вага комплексу - орієнтовно 12,5 кг - дозволяє залучати лише одного військового, що полегшує і прискорює ведення бою.

Українські військові вчаться застосовувати британські гранатомети NLAW / пресслужба Сухопутних військ ЗС України

Головне призначення NLAW - знищення броньованих машин, бронетранспортерів і танків. Ця зброя допоможе українським воїнам дати відсіч російським окупантам у разі агресії.

Українські військові вчаться застосовувати британські гранатомети NLAW / пресслужба Сухопутних військ ЗС України

Великобританія відправила Україні 30 бійців спецзагону і дві тисячі одиниць протитанкової зброї на тлі можливої загрози вторгнення Росії.

Збройні сили Канади направили в Україну транспортний літак з військовою допомогою. Партія містить нелетальне обладнання.

Сполучені Штати Америки відправили в Україну сьомий літак з військовою допомогою - на його борту знаходилося 85 тонн боєприпасів для гранатометів.

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