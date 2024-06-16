Якими будуть основні тези фінальної декларації Саміту миру - Reuters

У фінальній декларації Саміту миру, який наразі проходить у Швейцарії, зазначатиметься провина Росії в розв'язанні повномасштабної війни, пише Reuters.

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У попередній версії фінальної декларації замість слова "війна" вживалося "агресія" - Reuters / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

У фінальній декларації Глобального саміту миру, який наразі відбувається у Швейцарії, буде наголошено на провині країни-агресора Росії в розв'язанні повномасштабної війни проти України. Про це повідомило новинне агентство Reuters, журналісти якого ознайомилися з проектом документа.

Вони підкреслили, що в попередній версії тексту замість слова "війна" вживалося "агресія". Крім того, учасники Саміту вказують на необхідність поважати територіальну цілісність України.

Також у документі міститься заклик до Кремля повернути офіційному Києву контроль над Запорізькою АЕС і тимчасово окупованими морськими портами України.

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За даними Офісу президента України, серед учасників є "чітка позиція" щодо комюніке, до нього зможуть долучитися всі охочі країни та організації. Підсумкову декларацію оприлюднять після дводенного Саміту миру.

Глобальний саміт миру у Швейцарії - що про нього відомо 15-16 червня відбудеться перший Саміт миру для України. Місцем його проведення стане Бюргеншток, розташований неподалік швейцарського міста Люцерн. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що до участі запрошені та очікуються глави держав та урядів з усіх континентів. "Я впевнений, що кожна миролюбна країна зацікавлена взяти участь у саміті, адже це має важливе значення не лише для України. Йдеться про глобальну роль кожної країни, а також про справжню повагу до міжнародного права та мирного співіснування в усьому світі", - заявив глава держави. На саміті мають обговорити формулу Зеленського - завершення війни України та РФ на умовах Києва. Росія має вивести свої війська і понести відповідальність за злочини. Країна-агресор Росія також планує зірвати "саміт миру" влітку. Згідно з даними розвідки, у Росії є відповідний план, який уже було передано західним лідерам і спецслужбам.

Саміт миру у Швейцарії - останні новини за темою

Як повідомляв Главред, на Саміті миру в Швейцарії беруть участь 101 країна і міжнародні організації, заявив президент України Володимир Зеленський. Президент підкреслив, що Україна ніколи не хотіла цієї війни, єдиний, хто її хотів, - це Путін.

Також канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив, що перемир'я без серйозних переговорів і встановлення справедливого миру може призвести до нового замороженого конфлікту, що буде загрозливим для всіх.

Окрім цього, президент України Володимир Зеленський зазначив, що відсутність Росії на саміті пояснюється її небажанням сприяти миру. Коли план дій узгодять усі представники країн, тоді його передадуть РФ, щоб на другому саміті миру зафіксувати "реальний кінець війни".

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