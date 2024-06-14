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У Зеленського розкрили ймовірний сценарій допуску РФ на новий Саміт миру

Олексій Тесля
14 червня 2024, 21:59
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На другому Саміті може обговорюватися дорожня дорожня карта просування до миру, каже Ігор Жовква.
Саміт миру
В ОП зробили нову заяву про Саміт миру / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, @SwissGov

Україна вже готує другий Саміт миру, в якому можлива участь країни-агресора РФ, заявив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

Як наголосив він в ефірі телемарафону, перший Саміт буде інавгураційний, при цьому вже планується другий Саміт миру.

"Уже певна кількість країн висловила своє бажання прийняти такий саміт у себе", - сказав представник ОП.

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За його словами, на другому Саміті може обговорюватися дорожня дорожня карта просування до миру.

"Ми не виключаємо цього - якщо країни, які розділяють спільний план, розроблений Україною та союзниками, будуть готові доносити це до країни-агресора, і вона не диктуватиме свої умови, а слухатиме спільноту, можемо говорити також і про певні формати її участі", - додав Жовква.

Глобальний саміт миру у Швейцарії - що про нього відомо

15-16 червня відбудеться перший Саміт миру для України. Місцем його проведення стане Бюргеншток, розташований неподалік від швейцарського міста Люцерн.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що до участі запрошені та очікуються глави держав і урядів з усіх континентів.

"Я впевнений, що кожна миролюбна країна зацікавлена взяти участь у саміті, адже це має важливе значення не лише для України. Йдеться про глобальну роль кожної країни, а також про справжню повагу до міжнародного права та мирного співіснування в усьому світі", - заявив глава держави.

На саміті мають обговорити формулу Зеленського - завершення війни України та РФ на умовах Києва. Росія має вивести свої війська і понести відповідальність за злочини.

Країна-агресор Росія також планує зірвати "саміт миру" влітку. Згідно з даними розвідки, у Росії є відповідний план, який уже було передано західним лідерам і спецслужбам.

Саміт миру - останні новини за темою

Раніше стало відомо, хто представить США на Саміті миру. Віцепрезидентка Сполучених Штатів Камала Гарріс очолить делегацію США на глобальному Саміті миру в Швейцарії, ініційованому президентом Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, Росія підготувала спецоперацію, зокрема, дипломатичного тиску, щоб перешкодити Україні зібрати велику кількість учасників. Сама країна-агресор, зі зрозумілих причин, на захід не запрошена.

Раніше повідомлялося, що Пекін відмовився від участі в саміті миру, пояснюючи це тим, що виступає лише за ті події щодо врегулювання "українського конфлікту", де однаково буде представлено позицію і України, і Росії.

У Зеленського розкрили ймовірний сценарій допуску РФ на новий Саміт миру
/ Главред

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