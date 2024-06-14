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Що відбувається на Саміті миру у Швейцарії: головне

Тарас Сидоржевський
14 червня 2024, 21:47
258
У Саміті миру беруть участь 100 делегацій. Главред стежить за подією в режимі онлайн.
Що відбувається на Саміті миру у Швейцарії: головне
Саміт миру новини / Колаж: Главред, фото:ОП, ua.depositphotos.com

15-16 червня проходить перший Саміт миру для України. Місцем його проведення став Бюргеншток, розташований неподалік від швейцарського міста Люцерн.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що до участі запрошені й очікуються глави держав і урядів з усіх континентів.

Главред стежить за Самітом миру в режимі онлайн (оновлюється):

відео дня
Сортування за хронологією
21:58

Повний список країн та організацій, які беруть участь у Саміті. Більшість країн буде представлено на рівні першої особи.

саммит список
саммит список
саммит список
саммит список

21:51

Зеленський вже прибув на Саміт

У Саміті миру беруть участь 100 делегацій, з яких 92 представляють держави з усього світу і 8 - міжнародні організації.

Серед країн-учасниць саміту 57 представлені на найвищому рівні, 29 - на рівні міністрів, переважно глав МЗС. Шість країн - Бразилія, Індонезія, Ізраїль, Об'єднані Арабські Емірати, Філіппіни, Південна Африка - на рівні послів.

Зазначається, що Бразилія, Вселенський патріархат, Святий Престол і ООН представлені на саміті не як учасники, а як спостерігачі. Китайська Народна Республіка на Саміті миру не представлена.

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