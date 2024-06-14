Що відбувається на Саміті миру у Швейцарії: головне

15-16 червня проходить перший Саміт миру для України. Місцем його проведення став Бюргеншток, розташований неподалік від швейцарського міста Люцерн.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що до участі запрошені й очікуються глави держав і урядів з усіх континентів.
Главред стежить за Самітом миру в режимі онлайн (оновлюється):
Повний список країн та організацій, які беруть участь у Саміті. Більшість країн буде представлено на рівні першої особи.
Зеленський вже прибув на Саміт
⚡️??Zelensky has already arrived in ??Switzerland for the Peace Summit.— ??Ukrainian Front (@front_ukrainian) June 14, 2024
About 100 countries of the world will take part in it tomorrow. pic.twitter.com/TtqlSjzFQO
У Саміті миру беруть участь 100 делегацій, з яких 92 представляють держави з усього світу і 8 - міжнародні організації.
Серед країн-учасниць саміту 57 представлені на найвищому рівні, 29 - на рівні міністрів, переважно глав МЗС. Шість країн - Бразилія, Індонезія, Ізраїль, Об'єднані Арабські Емірати, Філіппіни, Південна Африка - на рівні послів.
Зазначається, що Бразилія, Вселенський патріархат, Святий Престол і ООН представлені на саміті не як учасники, а як спостерігачі. Китайська Народна Республіка на Саміті миру не представлена.
Більше новин про Саміт миру:
- Україна взяла участь у саміті G7: Зеленський назвав перші результати
- Чи переможно пройшов перший день саміту G7 для України: головне
- Росія істерить, Китай опинився в пастці: Загородній – про те, чого чекати від саміту миру
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред