Що відбувається на Саміті миру у Швейцарії: головне

У Саміті миру беруть участь 100 делегацій. Главред стежить за подією в режимі онлайн.

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Саміт миру новини / Колаж: Главред, фото:ОП, ua.depositphotos.com

15-16 червня проходить перший Саміт миру для України. Місцем його проведення став Бюргеншток, розташований неподалік від швейцарського міста Люцерн.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що до участі запрошені й очікуються глави держав і урядів з усіх континентів.

Главред стежить за Самітом миру в режимі онлайн (оновлюється):

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Сортування за хронологією 21:58 Повний список країн та організацій, які беруть участь у Саміті. Більшість країн буде представлено на рівні першої особи. 21:51 Зеленський вже прибув на Саміт ⚡️??Zelensky has already arrived in ??Switzerland for the Peace Summit.



About 100 countries of the world will take part in it tomorrow. pic.twitter.com/TtqlSjzFQO — ??Ukrainian Front (@front_ukrainian) June 14, 2024

У Саміті миру беруть участь 100 делегацій, з яких 92 представляють держави з усього світу і 8 - міжнародні організації.

Серед країн-учасниць саміту 57 представлені на найвищому рівні, 29 - на рівні міністрів, переважно глав МЗС. Шість країн - Бразилія, Індонезія, Ізраїль, Об'єднані Арабські Емірати, Філіппіни, Південна Африка - на рівні послів.

Зазначається, що Бразилія, Вселенський патріархат, Святий Престол і ООН представлені на саміті не як учасники, а як спостерігачі. Китайська Народна Республіка на Саміті миру не представлена.

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