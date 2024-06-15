У відповідь кричали всі навколо: президент Литви раптово вигукнув гасло на Саміті миру

Цей несподіваний момент стався просто під час офіційної фотозйомки на Саміті миру.

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Президент Литви вигукнув гасло на Саміті миру / Колаж: Главред, фото: Офіс президента

У Швейцарії закінчився Саміт миру. Під час церемонії офіційної фотозйомки сталося щось несподіване. Відео з цим моментом уже розлетілося в Мережі.

У момент, коли всі стали робити фото, президент Литви Гітанас Науседа вигукнув одне гасло. Після цього всі навколо крикнули йому у відповідь.

"Слава Україні! Героям слава!" - пролунало у Швейцарії.

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Дивіться відео з Саміту миру у Швейцарії:

Президент Литви вигукнув українське гасло на Саміті миру / фото: скріншот

Глобальний саміт миру у Швейцарії - що про нього відомо 15-16 червня відбудеться перший Саміт миру для України. Місцем його проведення стане Бюргеншток, розташований неподалік від швейцарського міста Люцерн. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що до участі запрошені та очікуються глави держав і урядів з усіх континентів. "Я впевнений, що кожна миролюбна країна зацікавлена взяти участь у саміті, адже це має важливе значення не лише для України. Йдеться про глобальну роль кожної країни, а також про справжню повагу до міжнародного права та мирного співіснування в усьому світі", - заявив глава держави. На саміті мають обговорити формулу Зеленського - завершення війни України та РФ на умовах Києва. Росія має вивести свої війська і понести відповідальність за злочини. Країна-агресор Росія також планує зірвати "саміт миру" влітку. Згідно з даними розвідки, у Росії є відповідний план, який уже було передано західним лідерам і спецслужбам.

Саміт миру у Швейцарії - останні новини за темою

Як повідомляв Главред, на Саміті миру в Швейцарії беруть участь 101 країна і міжнародні організації, заявив президент України Володимир Зеленський. Президент підкреслив, що Україна ніколи не хотіла цієї війни, єдиний, хто її хотів, - це Путін.

Нагадаємо, заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква наголосив, що не буде прямих переговорів із Росією. Головна мета саміту - позбавлення РФ інструментів агресії в усіх сферах.

Також канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що наступний Саміт миру має залучити Росію для ухвалення рішення про закінчення повномасштабної війни. Шольц не виключив можливості відновлення контактів з Володимиром Путіним, за умови наявності конкретного предмета обговорення.

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