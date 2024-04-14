Як Україні отримати системи ПРО, як для Ізраїлю: у Польщі назвали спосіб

Ізраїль успішно відбив повітряну атаку з боку Ірану, проте країна потребує посилення своїх оборонних можливостей, вважає Радослав Сікорський.

https://glavred.net/world/kak-ukraine-poluchit-sistemy-pro-kak-dlya-izrailya-v-polshe-nazvali-sposob-10557782.html Посилання скопійоване

Було б корисно посилити ПРО Ізраїлю і дати такі ж системи Україні - Сікорський / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, ua.depositphotos.com

Ізраїль успішно відбив атаку Ірану, проте потребує посилення протиракетної оборони. Системами, як для Ізраїлю, корисно було б оснастити й Україну. Для вирішення цих питань слід розблокувати американський пакет допомоги. Про це заявив польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський.

У своєму Twitter-акаунті він розповів про те, що важливо посилити систему ПРО як Ізраїлю, який успішно відбив іранську атаку, так і України.

відео дня

Для цього слід розблокувати американську допомогу.

"Зараз було б корисно посилити протиракетну оборону Ізраїлю та оснастити подібними системами Україну. Найпростіший спосіб - розблокувати пакет американської допомоги для України та Ізраїлю", - наголосив Радослав Сікорський.

Військова допомога Україні від США

Спікер Палати представників Майк Джонсон сказав, коли у США схвалять пакет допомоги для України. За його словами, законодавці продовжують вести дуже складну дискусію. Рішення необхідно знайти "в дуже складний час".

США можуть прискорити голосування за допомогу Україні через атаку Ірану на Ізраїль, пише Politico. Проте наразі незрозуміло, який саме законопроєкт готові підтримати у Конгресі.

США ухвалять закон про допомогу Україні до кінця весни, вважає військовослужбовець ЗСУ Віктор Андрусів. Утім, на думку військового, можна активізувати дискусію про ленд-ліз, у рамках якого Київ може отримувати підтримку.

Призупинення військової допомоги США для України - історія питання 6 грудня 2023 року законопроєкт, який був поданий президентом США Джо Байденом, і включав допомогу Україні, не пройшов процедурного голосування у Сенаті США. Республіканці у Палаті представників відмовилися голосувати, вимагаючи спочатку розглянути запропоновані ними заходи щодо захисту кордону з Мексикою та зміни до міграційного законодавства. Це призвело до зупинки підтримки України Сполученими Штатами Америки. Законопрект Джо Байдена передбачає передбачає понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні, 14 мільярдів доларів Ізраїлю та 4,83 мільярда доларів на підтримку партнерів у Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, для стримування агресії з боку Китаю.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред