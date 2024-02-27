'Їдь додому у Росію': Орбану і Фіцо влаштували 'гарячий' прийом у Чехії

Прем'єр Польщі Дональд Туск та прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала вважають, що формат "Вишеградської четвірки" все ще має право на існування.

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Фіцо і Орбана в Чехії зустріли гучним протестом / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

У Празі, перед самітом "Вишеградської четвірки", прем'єр-міністрів Угорщини і Словаччини зустріли свистом і вигуками "ганьба". Про це повідомляє Радіо Свобода.

Зазначається, що напередодні саміту місцеві активісти висловили протест проти запрошення Віктора Орбана і Роберта Фіцо до Праги.

Місцеве видання Idnes повідомляє, що дехто з них тримав у руках плакат з написом "Вишеград мертвий", "Фіцо, їдь додому у Росію", "Фіцо + Орбан – боягузливі поплічники Путіна" тощо.

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Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, відповідаючи на запитання журналістів Радіо Свобода, заявив, що формат співпраці "Вишеградської четвірки" залишається актуальним і живим.

Перед зустріччю "четвірки" прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала окремо зустрівся з прем'єром Польщі Дональдом Туском. Незважаючи на великі розбіжності з прем'єрами Угорщини та Словаччини, Віктором Орбаном і Робертом Фіцо, щодо підтримки України, Фіала вважає, що формат "Вишеградської четвірки" є важливим для вирішення і обговорення центральноєвропейських питань.

Водночас прем'єр-міністр Чехії зазначив, що під час розмови з Робертом Фіцо він обов'язково зверне увагу на його останні заяви щодо України.

"Усі ми прагнемо миру, але до миру є лише один шлях. Той, де ми не будемо поступатися агресору. Якщо опустити зброю і сховатися – це ніколи не призведе до миру. І я не можу прийняти твердження, що це українці чи західні держави почали конфлікт. Винуватець абсолютно зрозумілий… Достатньо просто відкрити очі, щоб побачити, хто у цій ситуації жертва, а хто агресор", – заявив він.

Туск перед зустріччю висловив своє невдоволення щодо заяв Фіцо і має намір поставити питання про значення формату "Вишеградської четвірки" при таких серйозних розбіжностях у поглядах.

Він підкреслив, що всі чотири країни мають практично ідентичні спільні інтереси, включаючи питання безпеки.

"Немає причин, чому держави нашого регіону не можуть зараз, як і раніше, об’єднатися на підтримку і допомогу тим, хто бореться проти режиму, який не поділяє жодної з наших спільних цінностей", – заявив прем’єр Польщі.

Що таке Вишеградська четвірка Вишеградська четвірка - угрупування чотирьох центральноєвропейських країн: Польщі, Чехії, Угорщини і Словаччини. З'явилась унаслідок зустрічі президентів Польщі Леха Валенси і Чехословаччини Вацлава Гавела та прем'єра Угорщини Йожефа Анталла 15 лютого 1991 року в угорському місті Вишеград, після ухвалення Вишеградської декларації. Головною метою була названа інтеграція до євроатлантичних структур. Місто, у якому проходила зустріч, у часи пізнього Середньовіччя двічі приймало з'їзди монархів Центрально-Східної Європи. Однією з цілей першого з'їзду (1335) було спільне протистояння претензіям західних сусідів. Водночас спільність цілей закордонної політики, спільність історичного досвіду та географічна близькість спричинили появу нового регіонального утворення, названого після розпаду Чехословаччини Вишеградською четвіркою (Чехія і Словаччина), повідомляє Вікіпедія.

Скандальні заяви Орбана і Фіцо про Україну

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, проросійський прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, у контексті проведення Еммануелем Макроном "українського" саміту в Парижі, заявив, що країни-члени НАТО готові вводити свої війська на територію України.

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан висловив ідею перетворення України на "буферну зону". За його уявленням, це передбачає відмову України від наміру вступу до Європейського Союзу та НАТО.

Відомий своїми скандальними заявами прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловив думку, що європейський ринок сільськогосподарської продукції необхідно закрити для української продукції.

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