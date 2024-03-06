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Орбан зустрінеться з Трампом: обговорять, як "зупинити" війну РФ проти України

Руслана Заклінська
6 березня 2024, 17:55
Угорський прем'єр намагається вислужитися перед Трампом, сподіваючись на його повернення в Білий дім, щоб полегшити дипломатичну ізоляцію Угорщини.
Орбан зустрінеться з Трампом: обговорять, як 'зупинити' війну РФ проти України
Орбан їде до Трампа, аби обговорити питання України / Колаж: Главред, фото: facebook.com/orbanviktor, 108 окрема бригада Сил ТрО

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан планує зустрітися з колишнім президентом США Дональдом Трампом у Флориді, щоб обговорити питання припинення війни Росії проти України. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, пише Bloomberg.

У виданні зазначають, що Орбан є найближчим союзником Кремля в Європейському Союзі, він всіляко затримував допомогу Україні від ЄС, зберігаючи водночас теплі стосунки з кремлівським диктатором Путіним. Ймовірність повернення Трампа на президентське крісло у США викликала занепокоєння серед європейського керівництва, включно з Україною, щодо здатності ЄС відповісти на війну та вплив Росії.

"Орбан намагався вислужитися перед Трампом, розглядаючи його повернення в Білий дім як спосіб полегшити дипломатичну ізоляцію Угорщини після того, як суперечки з союзниками по НАТО та ЄС спричинили тиск з боку адміністрації Байдена та групи двопартійних законодавців США", - пише Bloomberg.

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За словами Сіярто, переговори про припинення війни неминучі, оякільки нібито "Київ не може перемогти Росію", а "Росія не може перемогти весь Захід". Видання наголосило, що угорський прем'єр Орбан закликав до негайного припинення вогню, при цьому він не запропонував жодних планів щодо завершення війни, яка триває вже третій рік.

"Зустріч у Мар-а-Лаго 8 березня підкреслює, як Трамп дедалі активніше впливає на питання зовнішньої політики під час передвиборчої кампанії, оскільки він наближається до висунення в президенти від Республіканської партії та ймовірного реваншу проти президента Джо Байдена", - йдеться у матеріалі.

Варто зауважити, що на відміну від багатьох інших європейських лідерів, Орбан не їздив до Києва, щоб зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським.

Хто такий Віктор Орбан?

Ві́ктор О́рбан (угор. Orbán Viktor; нар. 31 травня 1963, Секешфегервар, Угорська Народна Республіка) — угорський проросійський (здебільшого) державний діяч, прем'єр-міністр Угорщини у 1998—2002 роках і з 2010 року лідер партії "Фідес", пише Вікіпедія.

Під час російського повномасштабного вторгнення в Україну неодноразово висловлював підтримку Росії та виступав проти надання військової та фінансової допомоги Україні.

Позиція Орбана щодо війни в Україні

Нагадаємо, Угорщина зайняла ворожу позицію стосовно України у контексті війни з Росією. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та його колеги активно поширюють російські наративи й вірять у поразку України у війні. Угорський прем'єр неодноразово заявляв, що Україна не зможе перемогти "другу армію світу" і виступав проти надання ЄС Україні фінансової та військової підтримки.

Також після саміту у Празі 27 лютого Орбан стверджував, що війна обов'язково завершиться переговорами. Водночас він заявив, що не мати спільного кордону з Росією є "національним інтересом" і "найважливішим питання національної безпеки", оскільки історія має "погані спогади" про такі періоди.

Крім цього, проросійський прем'єр-міністр Угорщини сподівається на повернення Дональда Трампа на посаду президента США. Він вважає президенство Трампа "єдиним серйозним шансом" для припинення війни РФ в Україні.

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