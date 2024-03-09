'Лідер, якого поважають' та 'бос': Орбан обмінявся улесливими компліментами з Трампом

Трамп щедро похвалив Орбана, а той у свою чергу попросив експрезидента США "повернутись та принести мир".

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Орбан попросив Трампа "повернутись та принести мир" / Колаж: Главред, фото: facebook.com/orbanviktor

Експрезидент США Дональд Трамп зустрівся з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном у своїй резиденції у Флориді ввечері 8 березня. Угорський прем'єр попросив Трампа "повернутися на посаду та принести мир", пише Reuters.

В ході зустрічі Трамп продемонстрував угорському лідерові свій будинок, запросив його на вечерю та організував екскурсію, повідомили у Bloomberg. Також скандальні політики обговорили "широке коло питань", які стосуються Угорщини та Сполучених Штатів, зокрема "першорядну важливість міцних та безпечних кордонів для захисту суверенітету кожної країни".

Віктор Орбан заявив у Twitter (X), що лише повернення Трампа на пост президента може принести мир. Він наголосив на тому, що нібито за президентства Трампа на Близькому Сході і в Україні "був мир", а якби Трамп надалі залишався президентом, то "війни сьогодні не було б".

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"Нам потрібні лідери у світі, яких поважають та які можуть принести мир. Він – один з них! Поверніться і принесіть нам мир, пане президенте!", - заявив Орбан.

Колишній президент США також засипав прем'єра Угорщини компліментами. Він назвав його "фантастичним лідером".

"Орбан не допускає суперечок, тому що він каже "Так буде" – і на цьому все закінчується. Він бос. Ні, він великий лідер, фантастичний лідер", - сказав Трамп.

Хто такий Віктор Орбан? Ві́ктор О́рбан (угор. Orbán Viktor; нар. 31 травня 1963, Секешфегервар, Угорська Народна Республіка) — угорський проросійський (здебільшого) державний діяч, прем'єр-міністр Угорщини у 1998—2002 роках і з 2010 року лідер партії "Фідес", пише Вікіпедія. Під час російського повномасштабного вторгнення в Україну неодноразово висловлював підтримку Росії та виступав проти надання військової та фінансової допомоги Україні.

Позиція Орбана та підтримка Трампа

Нагадаємо, очільник угорського МЗС Петер Сіярто повідомив, що Орбан хоче зустрітися з Трампом та обговорити, як припинити війну Росії проти України.

Також проросійський прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан сподівається на повернення Дональда Трампа на пост президента США. Він вважає президенство Трампа "єдиним серйозним шансом" для припинення війни Росії в Україні.

Як повідомляв Главред, Віктор Орбан зайняв ворожу позицію стосовно України у контексті війни з Росією. Прем'єр-міністр Угорщини та його колеги активно поширюють російські наративи й вірять у поразку України у війні. Угорський прем'єр неодноразово заявляв, що Україна не зможе перемогти "другу армію світу" і виступав проти надання ЄС Україні фінансової та військової підтримки.

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