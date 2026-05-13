Путін і Зеленський більше не бачать сенсу у продовженні мирних переговорів під егідою США

Дар'я Пшеничник
13 травня 2026, 11:06
У Києві вважають, що попередні спроби дипломатії не дали жодного результату.
Головне з новини:

  • Мирні переговори США щодо війни в Україні фактично зупинилися
  • Кремль робить ставку на силовий тиск
  • Київ не бачить прогресу від США

Україна та Росія фактично втратили інтерес до мирних перемовин за участі США, попри оптимістичні заяви Вашингтона. Джерела Financial Times, які знайомі з позиціями сторін, говорять про повний застій дипломатичного процесу та мінімальні шанси на його відновлення.

За інформацією співрозмовників FT, Володимир Путін дедалі більше схиляється до продовження війни та розширення вимог. Один із них передає його позицію без змін:

"Я наполягав на тому, щоб він закінчив на нинішніх лініях фронту. Він постійно каже: "Ні, я не можу йти на компроміс у цьому питанні".

Інше джерело описує логіку Кремля так:

"Він не візьме Запоріжжя, він не візьме Донбас, він не візьме Херсон. Але пам’ятайте, що план завжди полягав у тому, щоб взяти Київ. Завдання поставлене і має бути виконане... Вони кажуть йому, що українці борються, їхній фронт руйнується, і в них закінчилися люди".

Як оцінює переговори Київ

У Києві визнають, що дипломатичні спроби не дали жодного результату. Один з українських чиновників прямо заявив:

"Американська сторона не досягла жодного прогресу з боку Росії".

За даними FT, українська сторона розчарована нездатністю США домогтися від Кремля бодай мінімального пом’якшення позицій. У столиці вважають, що процес фактично зупинився.

Москва ж наполягає, що діалог можливий лише за умови поступок Києва щодо Донбасу. Європейські дипломати також не бачать ознак реальної готовності РФ до компромісів. Один із них підкреслює:

"Правда полягає в тому, що Росія все ще намагається досягти перемоги на полі бою, дотримуючись своїх максималістських вимог. Дії Росії явно суперечать будь-якій передбачуваній готовності до переговорів".

Трамп говорить про прогрес, але сторони не вірять

Президент США Дональд Трамп продовжує заявляти про рух уперед.

"Ми щодня наближаємося до угоди", - заявляв він.

Однак, як зазначає FT, у Києві та Москві ці слова не знаходять підтвердження. Контакти з американськими посланцями Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером тривають, але прориву вони не принесли.

Мирний план США з 20 пунктів / Інфографіка: Главред

Про джерело: Financial Times

Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому і цифровому вигляді та присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.

