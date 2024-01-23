Як почнеться війна РФ з НАТО: ЗМІ розкрили грандіозний сценарій боїв

Путін не має наміру захоплювати увесь НАТО. Для руйнування Альянсу йому достатньо окупації країн Східного флангу, вважає Годжес.

https://glavred.net/world/kak-nachnetsya-voyna-rf-s-nato-smi-raskryli-grandioznyy-scenariy-boev-10535573.html Посилання скопійоване

РФ може вторгнутися в одну з країн Балтії / Колаж Главреда. Фото: УНІАН, НАТО

Росія готується до війни з Заходом, на що вказують заплановані Кремлем витрати у 2024 році. Daily Mail, спираючись на думки опитаних експертів і колишніх натівських військових, розкрив, як російське вторгнення в країни НАТО розгорнеться до 2044 року.

Перша фаза

На думку експертів, РФ, як і у випадку з Україною, почне масштабні бойові зіткнення з країнами НАТО з кібератак (націлених на цифрову інфраструктуру морських портів і порушення поставок озброєння).

відео дня

Військові не виключають боїв у космосі - коли сторони використовують супутники для нападу на противника або створення перешкод.

Потім слідуватимуть удари далекобійними ракетами по ключових військових об'єктах НАТО в Східній Європі, а також по цивільних цілях по всій Європі. Крім того, Москва може застосувати ударні дрони по основних морських портах, аеропортах і транспортних вузлах.

Друга фаза

Росія почне вторгнення сушею, морем і повітрям. Ключову роль тут відіграє Сувальський коридор - єдиний сухопутний кордон між "материковим" Альянсом і країнами Балтії. Якщо Путіну вдасться захопити цей коридор - вказана місцевість слугуватиме плацдармом для початку другої фази вторгнення у Європу з Білорусі.

Росія відправить тисячі російських солдатів і танкові колони для нападу на одну з країн Балтії - на Литву, Польщу або Естонію. Ррозміщені у цих держави натівські війська призначені всього лише для стримування ворога до прибуття основних сил НАТО.

Путін зупиниться, тільки щоб подивитися на реакцію Альянсу на окупацію їхнього союзника. Будь-яке коливання у підтримці заохотить кремлівського диктатора.

Мета вторгнення в НАТО

Експерти не виключать спробу Росії взяти під контроль Північний арктичний маршрут. У разі успіху для НАТО це буде катастрофою, йдеться в публікації.

За словами американського генерала Бена Годжеса, у Росії немає планів захопити увесь НАТО - тільки зруйнувати його єдність шляхом вторгнення в країни Східного флангу і захоплення критично важливих об'єктів.

Росія зможе домінувати на більшій частині Північного морського шляху (ПМШ), який може стати новою магістраллю міжнародної торгівлі.

Маршрут проходить уздовж арктичного узбережжя Росії і, отже, потрапляє у виключну економічну зону Росії, що дозволяє країні взяти на себе контроль над судноплавною діяльністю, навігацією та розробкою ресурсів відповідно до статті 234 Конвенції Організації Об'єднаних Націй з морського права.

А перебуваючи за полярним колом, російський Північний флот може атакувати скандинавські порти або перетинати арктичні води, щоб атакувати Британію через Північне море.

Війна Росії з НАТО

Після провалених обіцянок підтримувати Україну всім необхідним озброєння на Заході всерйоз заговорили про можливе зіткнення з Росією. Наприклад, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус стверджував, що війна з РФ можлива вже через 5-8 років.

У матеріалі Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) йдеться про те, що у Північноатлантичному альянсі бачать два сценарії розвитку подій. Перший - спроба захоплення Росією стратегічно значущого шведського острова Готланд. Другий передбачає агресію проти країн Балтії, якої і побоюються в Альянсі.

На тлі загальної міжнародної напруженості НАТО проведе в лютому масштабні військові навчання "Стійкий захисник", у яких візьмуть участь близько 90 тис.солдатів.

Планується, що це будуть найбільші навчання з часів закінчення Холодної війни. Останні маневри НАТО, масштабніші, відбулися до розпаду Радянського Союзу - в 1988 році. Тоді було залучено близько 125 тис. солдатів.

Тим часом британський міністр оборони Грант Шаппс попередив, що Британія на чолі зі Сполученими Штатами "стане на перший план, коли це буде необхідно" на захист міжнародного судноплавства.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.