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На півдні ЗСУ "перемололи" сотні росіян разом із технікою: генерал назвав напрямок

Олексій Тесля
23 січня 2024, 14:40
ЗСУ стійко тримають оборону і здійснюють активні дії, розповів Олександр Тарнавський.
Тарнавський
Олександр Тарнавський розповів про ситуацію на фронті / Колаж: Главред, Фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, АрміяInform

В операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія за минулу добу ворог завдав 11 авіаційних ударів, провів 39 бойових зіткнень та здійснив 836 артобстрілів.

"Наші захисники і захисниці стійко тримають оборону і проводять активні дії на певних напрямках", - повідомив в Telegram командувач ОСУВ бригадний генерал Олександр Тарнавський.

Він уточнив, що загальні втрати ворога за минулу добу склали 416 осіб і 110 одиниць військової техніки. Зокрема:

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  • 6 танків;
  • 16 ББМ;
  • 18 артсистем;
  • 38 БпЛА;
  • 27 автомобілів;
  • 2 одиниці спеціальної техніки;
  • 5 складів боєприпасів.

Подробиці боїв

Як повідомили в Об'єднаному прес-центрі Сил оборони Таврійського напрямку, в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не залишає спроб оточити Авдіївку.

Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Так, Сили оборони за минулу добу відбили 10 атак противника в районах Степового, Авдіївки і ще 7 атак біля Первомайського і Невельського Донецької області.

На Мар'їнському напрямку ЗСУ продовжують стримувати ворога неподалік Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 21 атаку.

На Шахтарському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку нашими захисниками була відбита атака ворога в районі Роботиного Запорізької області.

Війна в Україні

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ захопили позиції РФ під Авдіївкою. Вдалими діями відзначилася президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького.

Нагадаємо, в Інституті вивчення війни розкрили, що російські війська в складних погодних умовах посилюють наступ - хочуть прорватися вперед і отримати нові позиції до президентських виборів в Росії.

Крім іншого, російська окупаційна армія посилила артилерійські обстріли, намагаючись зруйнувати ланцюги постачання ЗСУ. Ветеран російсько-української війни, майор запасу НГУ Олексій Гетьман розповів про посилення наступу російських окупантів на Авдіївському напрямку, для ЗСУ існує загроза.

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Авдіївка ЗСУ війна Росії та України
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