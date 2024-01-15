Нова війна вже через 5 років: Британія відправляє 20 тисяч солдатів до Європи

Британський міністр закликав країни Європи подбати про свою оборону.

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На Заході не вщухають розмови з приводу можливої війни з Росією / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео YouTube Grant Shapps

Велика Британія у першій половині 2024 року направить 20 тисяч солдатів до Європи для участі у військових навчаннях, розповів на прес-конференції 15 січня міністр оборони країни Грант Шаппс. Також Лондон відправить військові кораблі і винищувачі.

Шаппс попередив, що Британія на чолі зі Сполученими Штатами "стане на перший план, коли це буде необхідно" на захист міжнародного судноплавства, цитує Reuters.

"Ми планували це як єдину дію (удари по Ємену - Главред), і тепер ми будемо дуже уважно стежити за тим, що вони будуть робити далі", - сказав він, додавши, що іншим європейським країнам було важче зважитися на такі дії. відео дня

Шаппс впевнений, що в 2024 році світ стане ще небезпечнішим і вимагатиме від Британії та її союзників боротьби з "ірраціональними" силами.

Уряд Сунака прагне збільшити витрати на оборону до 2,5% ВВП. Шаппс закликав інші демократичні країни наслідувати їхній приклад.

"Через п'ять років ми можемо розглядати кілька театрів військових дій, включаючи Росію, Китай, Іран і Північну Корею. Запитайте себе ... чи більш імовірно, що ця кількість зросте чи зменшиться? Я підозрюю, що ми усі знаємо відповідь: найімовірніше, зростатиме", - сказав міністр оборони Британії.

НАТО готується до війни з Росією

Напередодні німецьке видання Bild опублікувало матеріал про нібито підготовку Берліном до можливого майбутнього протистояння з Росією. На що у НАТО уточнили, що йдеться всього про "навчальний сценарій".

"Сценарії раніше були повністю вигадані з неіснуючими країнами і географічними регіонами. Зараз доречніше використовувати існуючі країни і географічні регіони", - підкреслив директор Центру передового досвіду НАТО зі стратегічних комунікацій Яніс Сартс.

У Росії ж обізвали статтю Bild "гороскопом".

Зазначимо, що розмови про майбутню війну з Росією на Заході почастішали після того, як подальше фінансування України опинилося під загрозою через політичні події у США і Європі. На думку експертів і політиків, у разі перемоги Росії Москва на Україні не зупиниться і - після відновлення сил - захоче піти проти країн НАТО.

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус, своєю чергою, натякнув, що нового протистояння в Європі (за найгірших сценаріїв поразки ЗСУ) слід чекати через 5-8 років. Тоді театр військових дій може розвернутися вже на території країн Балтії або на території сусідньої з Україною Молдови.

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