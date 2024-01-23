НАТО закупить 220 тисяч артилерійських боєприпасів: Україна отримає їх через 2 роки

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив про те, що агенство НАТО з підтримки та закупівель (NSPA) підписало контракт на суму 1,2 мільярда доларів США на купівлю 220 тисяч 155-міліметрових артилерійських боєприпасів.
"Виробництво боєприпасів є абсолютною необхідністю, щоб ми могли продовжувати надавати підтримку Україні, тому що досі ми користувалися нашими запасами", - сказав Столтенберг, оголошуючи про підписання контракту, передає Радіо Свобода.
На запитання Радіо Свобода, коли ці боєприпаси можуть потрапити до України, генеральна менеджерка Агентства НАТО з підтримки та закупівель (NSPA) Стейсі Каммінгс повідомила, що терміни виконання контракту - 24-36 місяців.
Водночас варто врахувати, що це замовлення стосується саме поповнення запасів боєприпасів країн-членів НАТО, адже Альянс не постачає летальну зброю країнам, що не входять до блоку. Країни-члени блоку надають зброю та боєприпаси Україні на двосторонній основі, тож вони мають право використовувати закуплену через НАТО зброю та амуніцію на користь України.
Нагадаємо, що НАТО може відправити в Україну власні військові сили. Чим більше Росія ескалує, тим більша ймовірність того, що деякі країни-члени НАТО будуть втручатися в ситуацію на місцях, вважає Метью Брайза.
НАТО планує провести в лютому масштабні військові навчання. Навчання мають намір організувати в Північній Норвегії, а іншими місцями маневрів, що плануються, називають Литву та Угорщину. Участь візьмуть близько 90 тис. солдатів.
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