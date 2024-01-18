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Альянс готується до нападу РФ: НАТО планує провести в лютому масштабні навчання - Bild

Юлія Закрепа
18 січня 2024, 19:55
Навчання мають намір організувати в Північній Норвегії, а іншими місцями маневрів, що плануються, називають Литву та Угорщину.
Альянс готується до нападу РФ: НАТО планує провести в лютому масштабні навчання - Bild
НАТО проведе масштабні навчання за сценарієм нападу Росії на Альянс / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, ua.depositphotos.com

НАТО має намір провести в лютому масштабні військові навчання "Стійкий захисник", у яких візьмуть участь близько 90 тис. солдатів.

Напад Росії на територію союзників, що призводить до застосування статті 5 Договору НАТО. Згідно з нею збройний напад на одного чи кількох союзників розглядається як напад на всіх, передає видання Bild.

На навчаннях, зокрема, перевірять оповіщення та розгортання національних і багатонаціональних сухопутних сил.

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Зазначається, що навчання мають намір організувати в Північній Норвегії, а іншими місцями маневрів, що плануються, називають Литву та Угорщину. Бундесвер надасть 12 тис. солдатів, а також 3 тис. транспортних засобів і 30 літаків. Британці ж надають авіаносець і кілька винищувачів F-35, пише видання.

Планується, що це будуть найбільші навчання з часів закінчення Холодної війни. Останні маневри НАТО, масштабніші за заплановані, відбулися до розпаду Радянського Союзу – у 1988 році. Тоді було залучено близько 125 тис. солдатів.

Нагадаємо, що Путін може застосувати ядерну зброю по території НАТО. Коли Путін використовує свій арсенал, він не намагається попередити, що Росія може застосувати тактичну ядерну зброю в Україні, вважає Шредер.

НАТО відповість на масовану повітряну атаку РФ по Україні. У НАТО оголосили про сприяння у закупівлі до 1000 ракет Patriot для європейських членів Альянсу. Таке рішення було ухвалене після масованої повітряної атаки РФ по Україні.

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війна в Україні НАТО вторгнення Росії Північноатлантичний альянс
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