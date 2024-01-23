Авдіївка під загрозою захоплення: боєць ЗСУ назвав, на які міста націлиться РФ

Якщо РФ захопить Авдіївку, ворог може піти далі, каже Ігор Тимощук.

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ЗСУ продовжують захищати Авдіївку / Колаж: Главред, фото: facebook.com / GeneralStaff.ua, twitter.com/poroshenko

Авдіївка Донецької області, яку останнім часом штурмують російські окупанти, є своєрідними воротами Донбасу, заявив Герой України, сержант 110-ї окремої механізованої бригади Ігор Тимощук.

Вона не дозволяє росіянам просуватися далі, до кордонів Донецької області, підкреслив він в інтерв'ю ТСН.

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Український військовий каже, що якщо ворог захопить Авдіївку, наступними можуть опинитися під загрозою відразу кілька міст.

"Вона не дає їм можливості, можливо, просуватися далі. Як сказав наш начальник штабу, Авдіївка - це ворота Донецька, Донбасу", - зазначив боєць ЗСУ.

Він також пояснив, що російські загарбники, в першу чергу, намагаються вирівняти лінію фронту, щоб просуватися далі.

"А далі під загрозою Мирноград, Покровськ. Вони хочуть вийти на межі Донецької області", – додав Тимощук.

Бої за Авдіївку

Раніше повідомлялося, що росіяни оточили Авдіївку з трьох сторін, а українські захисники не були готові, що росіяни підуть на штурм у такій кількості, з початком штурму росіяни почали буквально "душити" Авдіївку з трьох сторін. При цьому на першому етапі ЗСУ впоралися з відбиттям атак і навіть зуміли посилити позиції.

Нагадаємо, керівник Авдіївської МВА Віталій Барабаш повідомив про зміну тактики російської окупаційної армії в цій області. Ворог фокусується на декількох напрямках, намагаючись точково прорвати оборону. Ситуація важка, але українські захисники тримають лінію оборони навколо міста.

За оцінкою полковника Тармо Кундла, активізація російських окупаційних військ не дозволить їм отримати стратегічну перевагу. Падіння Авдіївки, якщо воно відбудеться, буде тактичним успіхом, а не стратегічним.

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