НАТО попереджає населення Заходу про підготовку до 'всебічної війни' з Росією

Голова військового комітету НАТО заявив Роб Бауер заявив, що цивільне населення країн Заходу повинне готуватися до "всебічної війни" з Росією.
Він зазначив, що хоча Збройні сили вже готові до початку війни, громадяни західних країн також повинні бути готові до конфлікту, який вимагатиме суттєвих змін у їхньому житті, передає Sky News.
"Ми маємо усвідомити, що те, що ми живемо в мирі - це не факт. І тому ми (сили НАТО) готуємося до конфлікту з Росією. Але дискусії набагато ширші. Це також промислова база, а також люди, які повинні розуміти, що вони відіграють певну роль", - сказав Бауер.відео дня
Чиновник НАТО також додав, що Швеція вчинила правильно, закликавши своє населення готуватися до війни на початку січня.
"Звідси починається усвідомлення того, що не все можна спланувати й не все вийде без проблем у найближчі 20 років", - зазначив Бауер.
Попередження чиновника зроблено напередодні початку найбільших навчань НАТО з часів холодної війни, під час яких сили Альянсу тренуються відбивати вторгнення російських військ.
Нагадаємо, що НАТО готується до нападу РФ та проведе у лютому масштабні навчання "Стійкий захисник", у яких візьмуть участь близько 90 тис. солдатів. На навчаннях, зокрема, перевірять оповіщення та розгортання національних і багатонаціональних сухопутних сил.
Путін може застосувати ядерну зброю по території НАТО. Коли Путін використовує свій арсенал, він не намагається попередити, що Росія може застосувати тактичну ядерну зброю в Україні, вважає Шредер.
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