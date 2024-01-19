Путін через 5-8 років може напасти на НАТО - Міноборони Німеччини

Німеччині потрібно зміцнювати свою обороноздатність, але у Берліна є проблеми з фінансуванням сектору безпеки, сказав глава Міноборони Борис Пісторіус.

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Одного разу Путін може напасти на країну НАТО - Пісторіус / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот YouTube, Міноборони РФ

Агресорка Росія за 5-8 років може напасти на країну Північноатлантичного альянсу. Москва майже щодня погрожує Латвії, Литві та Естонії. Німеччина планує посилювати свою обороноздатність, проте має проблеми з фінансуванням сектору безпеки. Про це заявив німецький міністр оборони Борис Пісторіус.

В інтерв'ю Tagesspiegel він розповів про те, що російські окупанти можуть атакувати країну НАТО вже за декілька років. В якості підтвердження цього він згадав про регулярні погрози росіян щодо країн Балтії.

"Ми повинні враховувати, що (президент РФ) Володимир Путін може одного разу напасти навіть на країну НАТО. Наші експерти очікують, що це стане можливим за п'ять-вісім років", - сказав Пісторіус. відео дня

У Німеччині недостатньо грошей для безпеки своєї країни

Міністр оборони ФРН виступив з ідеєю запуску оновленої обов'язкової військової служби в армії країни і чекає від свого відомства пропозицій до квітня. У військах Німеччини можуть дозволити служити і негромадянам.

"Ми не будемо першими збройними силами в Європі, які це зроблять", - зазначив Пісторіус.

Також він додав, що у держави сьогодні недостатньо коштів для забезпечення безпеки своєї країни. Тому потрібно реформувати так зване боргове гальмо.

"З "борговим гальмом" у такому вигляді ми не пройдемо крізь ці кризи неушкодженими. Ми повинні швидко зміцнити нашу обороноздатність у світлі невідкладності ситуації, що склалася", - підкреслив Борис Пісторіус.

Загроза війни НАТО і Росії

НАТО планує провести у лютому масштабні навчання, написали журналісти Bild. Згідно зі сценарієм, Росія нападає на одну з країн Альянсу, після чого активується 5-та стаття НАТО і союзники її захищають. У навчаннях братимуть участь 90 тисяч військових – це найбільші маневри з часів Холодної війни.

У НАТО попередили населення Заходу про підготовку до "всебічної війни" з Росією - зокрема, голова Військового комітету НАТО Роб Бауер заявив, що громадяни західних держав повинні бути готові до кризових ситуацій.

Аналітики американського Інституту вивчення війни прокоментували статтю Bild, де був опублікований навчальний сценарій з нападом Росії на країни Балтії. Згідно з оцінками фахівців, варіант розвитку подій не є "необґрунтованим", оскільки росіяни систематично загрожують НАТО.

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