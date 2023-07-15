Кадирова могли серйозно отруїти: спливла несподівана схема

Ольга Курносова не виключає летальний варіант для Рамзана Кадирова.

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Рамзана Кадирова могли отруїти / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Глава Чечні Рамзан Кадиров проходить процедуру діалізу після ймовірного отруєння, заявила російська опозиціонерка Ольга Курносова.

Про отруєння Кадирова ходять чутки в кабінетах російських спецслужб, але вони, поки не підтверджені, повідомила вона.

При цьому російська опозиціонерка не виключає летальний варіант для Кадирова.

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"Всередині спецслужб ходять чутки, що його отруїли. Не знаю, чи так це, але чутки такі є. Чи виживе він - питання", - сказала вона.

Подробиці отруєння Кадирова

За словами співрозмовниці, не виключений варіант того, що Кадирова могли отруїти якоюсь радіоактивною речовиною, як раніше це зробив спецслужби РФ з підполковником ФСБ Сергієм Литвиненком.

"Його (Кадирова, - ред.) отруїли радіоактивними речовинами. Тобто, стара схема Литвиненка жива і працює. Тому все можливо. У сьогоднішній Росії можливо все. Путін чи не Путін - хто завгодно", — додала Курносова.

Нагадаємо, раніше Рамзан Кадиров з'явився на публіці після чуток про його хворобу. При цьому у нього на руці був помічений медичний прилад. Глава Чечні брав участь у зустрічі з ватажком бойовиків "ДНР" Денисом Пушиліним.

Глава Кабінету Міністрів Чеченської республіки Ічкерія за кордоном Ахмед Закаєв заявив, що Рамзан Кадиров став залежний від якихось лікарських препаратів. Їх він вживає вже 15 років.

Колишній віце-президент "ЮКОСа" Леонід Невзлін заявляв, що главу Чечні Рамзана Кадирова могли отруїти. У нього почалися серйозні проблеми з нирками, що може бути симптомом отруєння. На лікування Кадиров навіть поїхав в Об'єднані Арабські Емірати, а коли приїжджає в Чечню, то з ним туди їде лікар з ОАЕ.

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