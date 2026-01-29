Рус
Читати російською
Кадиров вперше після чуток про хворобу вийшов до камер і заговорив про переговори

Юрій Берендій
29 січня 2026, 15:14
Кадиров виступив проти продовженням мирних переговорів щодо завершення війни Росії проти України та закликав "воювати до кінця".
Кадиров вперше вийшов до камер після чуток про хворобу - як він виглядав / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Глава Чечні Рамзан Кадиров публічно висловився проти продовження перемовин щодо завершення війни в Україні. Про це повідомили російські пропагандистські ЗМІ.

Зазначається, що він прибув до Кремля у складі делегації на переговори між Володимиром Путіним і президентом ОАЕ Мухаммадом ібн Заїдом Аль Нахайяном та під час спілкування з журналістами озвучив свою позицію щодо мирного процесу. У відео, яке поширили ЗМІ, Кадиров говорить дуже тихо, що лише підігріває чутки про можливі проблеми із здоров'ям проросійського глави Чечні, які вже неодноразово з'являлись у медіа.

"Я вважаю, що війну треба довести до кінця. Переговори після всього, що зроблено... Я проти переговорів", - сказав він.

Дивіться відео заяви Кадирова:

До чого може призвести зміна глави Чечні - думка експерта

Як раніше писав Главред, секретар форуму російської опозиції на підтримку України Ольга Курносова зазначила, що зміна влади в Чечні та усунення Рамзана Кадироваможе спровокувати дестабілізацію в сусідніх регіонах, зокрема в Дагестані та Інгушетії, оскільки чеченсько-інгушські суперечності нікуди не зникли й залишаються напруженими.

На її думку, у разі зміни керівництва Чечні ситуація на Північному Кавказі загалом може різко загостритися.

"Але сама по собі ця зміна, на мій погляд, не призведе до катастрофічних наслідків. Хоча вона може спричинити ефект доміно, коли почнуть "загорятися" інші регіони", - вказала вона.

Рамказ Кадиров / Інфографіка: Главред

Рамзан Кадиров - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Кадиров зосереджений насамперед на власному стані здоров’я. Про це заявила оперна співачка, громадська діячка та колишня депутатка Держдуми РФ Марія Максакова. За її словами, його зовнішній вигляд свідчить про серйозні проблеми, і ознаки хвороби помітні неозброєним оком.

Секретар форуму російської опозиції на підтримку України Ольга Курносова, коментуючи ймовірні сценарії зміни влади в Чечні, наголосила, що Кремль навряд чи підтримає модель спадкової передачі керівництва регіоном.

Водночас керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко припустив, що Росію може чекати внутрішнє силове протистояння за контроль над Чеченською Республікою. За його оцінкою, це пов’язано з критичним станом Кадирова, а дорожньо-транспортна пригода за участю його сина, якого вважають можливим наступником, може мати не випадковий характер.

Про персону: Ольга Курносова

Ольга Володимирівна Курносова (нар. 24 лютого 1961, Ленінград) - російська політична активістка радикально-демократичного спрямування, видатний діяч антипутінської опозиції. У 1990-1993 - депутатка Ленради 21-го скликання. Брала участь у створенні Союзу правих сил, Об'єднаного громадянського фронту, російської "Солідарності". Відома як непримиренна противниця Володимира Путіна і його режиму, організаторка Маршів незгодних і масових протестних акцій 2011-2013 років. У 2022 році, після початку російського вторгнення в Україну, емігрувала до Польщі, була делегатом "З'їзду народних депутатів", пише Вікіпедія.

Сильні морози повертаються: синоптик розповіла, коли і де в Україні вдарить до -26

Сильні морози повертаються: синоптик розповіла, коли і де в Україні вдарить до -26

Карта Deep State онлайн за 29 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 29 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Долар раптово полетів вниз: новий курс валют на 29 січня

Долар раптово полетів вниз: новий курс валют на 29 січня

Автоцивілка для УБД у 2026 році: нові правила, штрафи з камер та пільгове оформлення

Автоцивілка для УБД у 2026 році: нові правила, штрафи з камер та пільгове оформлення

Сяє яскравіше за тата: донька Максима Галкіна підкорила змінами в зовнішності

Сяє яскравіше за тата: донька Максима Галкіна підкорила змінами в зовнішності

