На РФ очікує протистояння за Чечню: спливли нові деталі ДТП з сином Кадирова

ДТП з сином Кадирова може бути не просто аварією.

Стало відомо, у якому стані зараз наступник Рамзана Кадирова / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Головне:

У Чечні можуть розпочатися серйозні протистояння

Наступника Кадирова переправляють у Москву для лікування

Серйозних проблем після ДТП у спадкоємця Кадирова немає

На країну-агресорку Росію, ймовірно, очікує протистояння силовиків за Чеченську Республіку. Про це в Telegram заявив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

За його словами, це пов'язано з тим, що нинішній очільник Чечні Рамзан Кадиров помирає, а ДТП з його сином-наступником може бути не просто аварією. Тим часом ЗМІ дізналися нові деталі цієї ДТП.

Що сталося з кортежем Адама Кадирова

Видання Кавказ.Реалії з посиланням на джерело в республіці пише, що машина, в якій перебував 18-річний спадкоємець Рамзана Кадирова рухалася першою в кортежі на дуже високій швидкості.

За кермом нібито був сам Адам Кадиров. Співрозмовник зазначив, що, найімовірніше, він просто не впорався з керуванням.

"Автомобіль зірвався з руху на ходу, а потім вдарився в якусь огорожу", - розповіло джерело видання.

Після аварії для Адама Кадирова підготували літак, який нібито вже вилетів до Москви. При цьому спадкоємець глави Чечні ще в аеропорту Грозного прийшов до тями і його стан не викликає побоювань у лікарів.

Що відомо про аварію за участі сина Кадирова

Ввечері 16 січня чеченські опозиційні пабліки повідомили, що молодший син Рамзана Кадирова потрапив у серйозну ДТП. Нібито його кортеж рухався на великій швидкості і в якийсь момент "машини почали врізатися одна в одну".

За інформацією Niyso, Адам Кадиров нібито перебував у важкому стані, його реанімували і готували до транспортування до Москви. У ДТП були й інші постраждалі.

Які ризики матиме зміна Кадирова в Чечні - думка експерта

Главред писав, що за словами секретаря форуму російської опозиції на підтримку України Ольги Курносової Кремль не хоче передавати владу Рамзана Кадирова його спадкоємцям.

На сьогоднішній день ситуація всередині республіки досить жорстко контролюється силовиками, щоб там не відбулися якісь масштабні події. Але на Північному Кавказі є й інші вибухонебезпечні точки - той же Дагестан. І саме зміна влади в Чечні може "підпалити" сусідні регіони - наприклад, Дагестан або Інгушетію. Адже чеченсько-інгушські суперечності нікуди не поділися, вони тліють і залишаються досить серйозними.

Правління Рамзана Кадирова - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що за даними джерела в ГУР у правителя Чечні Рамзана Кадирова відмовили нирки. Він лежить у своїй лікарні в Чечні, а до нього приїжджали родичі з сімейного клану, навіть із інших країн.

Напередодні стало відомо, що важкий стан Рамзана Кадирова змушує Кремль докладати всіх зусиль для забезпечення безперешкодного захоплення влади в нестабільній російській республіці.

Раніше повідомлялося, що Кремль планує передати тимчасово окупований Маріуполь та прилеглий регіон під повний контроль чеченських угруповань "Ахмат" в обмін на збереження лояльності глави Чечні Рамзана Кадирова.

