Може 'склеїти ласти': несподіваний прогноз про те, скільки залишилося Кадирову

По Рамзану Кадирову видно, що він хворий, каже Марія Максакова.

З'явився прогноз щодо долі Рамзана Кадирова

Важливе із заяв Максакової:

Прогноз про те, що може чекати главу Чечні

Кадиров одутлий і набряклий, видно, що він хворий

Оперна співачка, громадський діяч, екс-депутат Держдуми РФ Марія Максакова прокоментувала питання про те, яка доля може чекати на главу Чечні Рамзана Кадирова.

"Зараз Кадиров більше зайнятий тлінним – своїм здоров'ям. По ньому видно, що він одутлий і набряклий. Це не конспірологія. По ньому видно, що він хворий", – підкреслила вона під час чату в Главреді.

За її словами, колись кадировці з їхнім рівнем цинізму і терористичними підходами тримали в страху багатьох, причому далеко не тільки республіки Кавказу.

"Їхні методи були настільки відв'язними, що мало хто хотів з ними зв'язуватися. Але не думаю, що зараз у Кадирова достатньо енергії, щоб все це продовжувати. Скільки йому залишилося? Мені здавалося, що він вже давно на межі того, щоб склеїти ласти. Втім, це військова футурологія", - додала Максакова.

Дивіться відео - чат з Марією Максаковою:

Наступник Кадирова: що відомо

У Рамзана Кадирова, за наявними даними, 14 дітей від різних матерів, проте в контексті його майбутніх політичних планів ключове значення мають лише двоє - 26-річна Айшат і 17-річний Адам. Як повідомляє "Новая газета. Європа", саме на Адама, якого в Чечні нерідко називають "молодшою копією Рамзана", глава регіону робить основну ставку, розглядаючи його як потенційного наступника.

Як писав Главред, стан здоров'я глави Чечні Рамзана Кадирова погіршується, що активізувало процеси, пов'язані з можливою зміною влади в регіоні. Кадиров, за даними ЗМІ, вже визначився зі своїм наступником і почав процес передачі влади в республіці та підготовки "імунітету" від Кремля.

Нещодавно з'явилася інформація про те, що Кадиров просить звільнити його з посади. Коли співробітники ЗМІ запитали його, що він може відповісти на чутки про його можливу відставку, він сказав, що сам хоче покинути пост.

Про особу: Марія Максакова Марія Петрівна Максакова-Ігенбергс (24 липня 1977, Мюнхен, ФРН) – російська та українська (з 2016 року) оперна співачка (мецо-сопрано), громадська діячка, колишня депутатка Держдуми РФ VI скликання від партії "Єдина Росія" (виключена 16 лютого 2017 року). З грудня 2016 року проживає в Україні. Засуджує російське вторгнення в Україну. У жовтні 2017 року в інтерв'ю журналісту Айдеру Муждабаєву вибачилася перед українцями і кримськими татарами за голосування Держдуми РФ за анексію Криму Росією і підкреслила, що в момент голосування була відсутня в парламенті і країні, пише Вікіпедія.

