Кадиров 'воскрес': посіпака Путіна з'явився у несподіваному відео

Глава Чечні Рамзан Кадиров на тлі чуток про нібито смерть з'явився у новому відео, знятому в лікарняній палаті.
Як стверджує Кадиров, він "живий-здоровий", а зараз опікується своїм "рідним дядьком".
На відзнятих кадрах у Кадирова і справді відсутні явні ознаки хвороби. Путінський посіпака в оточенні чоловіків спортивної статури спілкується з "дядьком" і його лікарем.
Лікар, своєю чергою, навмисне ще раз промовляє на камеру дату "20 вересня", щоб переконати аудиторію чеченського глави в актуальності записаного ролика.
Наприкінці Кадиров демонстративно цілує руку літньому хворому, а потім нахиляється, щоб поцілувати його в лоб.
Кадиров живий - дивіться відео:
Чутки про хворобу Кадирова
17 вересня в мережі почали поширюватися нові чутки - про нібито смерть Кадирова. Потім з'явилася непідтверджена інформація, що того ж дня біля лікарні Кремля вишикувалася ціла черга авто з держномерами Чечні. Серед приїжджих нібито навіть ідентифікували родичів Кадирова.
Вже за кілька днів колишній віце-президент російської нафтової компанії "ЮКОС" Леонід Невзлін заявив, що чеченський глава в медикаментозній комі.
Експерт Дмитро Снєгирьов в інтерв'ю Главреду відразу зауважив, що це, найімовірніше, фейки, а поширює їх найближче оточення путінського посіпаки. За його словами, Кадиров прекрасно розуміє можливі сценарії (щодо загрози ліквідації полку "Ахмат"), як і те, на що здатні російські спецслужби.
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