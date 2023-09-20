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Кадиров "воскрес": посіпака Путіна з'явився у несподіваному відео

Яна Ставська
20 вересня 2023, 22:46 оновлено 20 вересня, 22:50
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Кадиров спростував чутки про хворобу і показав, чому перебуває у кремлівській лікарні.
Кадиров 'воскрес': посіпака Путіна з'явився у несподіваному відео
Кадиров з'явився в оточенні якогось чоловіка, якого він називає своїм дядьком / Колаж Главреда. Фото: скріншоти

Глава Чечні Рамзан Кадиров на тлі чуток про нібито смерть з'явився у новому відео, знятому в лікарняній палаті.

Як стверджує Кадиров, він "живий-здоровий", а зараз опікується своїм "рідним дядьком".

На відзнятих кадрах у Кадирова і справді відсутні явні ознаки хвороби. Путінський посіпака в оточенні чоловіків спортивної статури спілкується з "дядьком" і його лікарем.

відео дня

Лікар, своєю чергою, навмисне ще раз промовляє на камеру дату "20 вересня", щоб переконати аудиторію чеченського глави в актуальності записаного ролика.

Наприкінці Кадиров демонстративно цілує руку літньому хворому, а потім нахиляється, щоб поцілувати його в лоб.

Кадиров живий - дивіться відео:

Кадиров 'воскрес': посіпака Путіна з'явився у несподіваному відео

Чутки про хворобу Кадирова

17 вересня в мережі почали поширюватися нові чутки - про нібито смерть Кадирова. Потім з'явилася непідтверджена інформація, що того ж дня біля лікарні Кремля вишикувалася ціла черга авто з держномерами Чечні. Серед приїжджих нібито навіть ідентифікували родичів Кадирова.

Вже за кілька днів колишній віце-президент російської нафтової компанії "ЮКОС" Леонід Невзлін заявив, що чеченський глава в медикаментозній комі.

Експерт Дмитро Снєгирьов в інтерв'ю Главреду відразу зауважив, що це, найімовірніше, фейки, а поширює їх найближче оточення путінського посіпаки. За його словами, Кадиров прекрасно розуміє можливі сценарії (щодо загрози ліквідації полку "Ахмат"), як і те, на що здатні російські спецслужби.

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