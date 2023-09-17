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На тлі чуток про смерть Кадирова біля лікарні Кремля черга авто з держномерами Чечні - ЗМІ

Яна Ставська
17 вересня 2023, 19:46 оновлено 17 вересня, 20:01
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Але ще вдень в Telegram-каналі Кадирова вийшов ролик з "живим" чеченським главою.
На тлі чуток про смерть Кадирова біля лікарні Кремля черга авто з держномерами Чечні - ЗМІ
Відомо, що у Кадирова серйозні проблеми зі здоров'ям / Колаж Главреда. Фото: Telegram ВЧК-ОГПУ, скріншот

На тлі чуток про смерть Рамзана Кадирова у подвір'ї головної кремлівської лікарні "чергують" автомобілі з держномерами Чечні, повідомляє ВЧК-ОГПУ у Telegram.

Інформація про "смерть" чеченського глави з'явилася в деяких ЗМІ ще вранці 17 вересня. Щоправда, в матеріалах журналісти посилалися на "анонімні джерела".

Пізніше у Telegram Кадирова з'явилося відео, яке, за задумом автора, повинно було спростувати ці чутки. На відзнятих кадрах живий Кадиров на тлі зелені заспокоює аудиторію, що йому "ще рано". Коли ролик було знято - невідомо.

відео дня

Кадиров під час прогулянки - дивіться відео:

На тлі чуток про смерть Кадирова біля лікарні Кремля черга авто з держномерами Чечні - ЗМІ
Скріншот

Разом з тим, ВЧК-ОГПУ пише, що у подвір'я головної кремлівської лікарні одна за іншою заїжджають дорогі машини або з держномерами Чечні, або з номерами інших суб'єктів, але з мешканцями Чечні в салоні. Їх охорона пускає без огляду.

Саму лікарню "оточили" чоловіки спортивної статури.

"Чеченці тут явно "окопалися". Хтось спить, просто з ногами на торпеді. Хтось біля машин прогулюється, чергує. Біля 10-го корпусу (на одному з поверхів відділення гемодіалізу) за припаркованими "Гелендвагенами" розклали похідний столик, на якому пакети та обгортки з "Вкусно и точка". Навіть машини з мигалками стоять, усі на вулиці, чогось чекають", - стверджує джерело ВЧК-ОГПУ.

Кадиров хворий

Останні місяці чутки про хворобу Кадирова, що нібито загострилась, посилилися. ЗМІ звернули увагу, як чеченський ватажок розпух, а деякі припустили, що його могли отруїти.

Західні ЗМІ писали, що у Кадирова проблеми з нирками. Нещодавно на руці у чеченського глави помітили пульсоксиметр.

Глава Кабінету Міністрів Чеченської республіки Ічкерія за кордоном Ахмед Закаєв свого часу зазначав, що той вже навіть став наркозалежним.

За його словами, надактивність глави Чечні підтримувалася якимись енергетичними таблетками, які "надалі дадуть про себе знати".

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Кремль Рамзан Кадиров
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