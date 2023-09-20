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10 днів незаконно тримали у військкоматі: нові деталі справи про побиття ухилянтів

Ангеліна Підвисоцька
20 вересня 2023, 22:06 оновлено 20 вересня, 22:11
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У Львівській області співробітники ТЦК побили щонайменше двох чоловіків, які намагалися виїхати до Польщі.
побиття ухильників у Львівській області
У Львівській області у військкоматі побили чоловіків / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

У Львівській області збільшилася кількість постраждалих від знущань співробітників Самбірського ТЦК і СП. Виявилося, що в будівлі військкомату незаконно утримували і били мінімум двох чоловіків. Про це заявили в Державне бюро розслідувань.

Чоловіки намагалися незаконно перетнути кордон і виїхати до Польщі, під час чого їх і затримали. Прикордонники склали протокол про порушення правил перетину кордону і доставили до військкомату, щоб ухильників поставили на військовий облік.

Співробітники ТЦК намагалися змусити чоловіків "добровільно" пройти військово-лікарську комісію, щоб надалі їх мобілізувати. Чоловіки не погоджувалися на це, після чого їх силою тримали в приміщенні військкомату. Одного чоловіка утримували 10 днів, а іншого - 7.

відео дня

Під час того, як чоловіки перебували у військкоматі, їх били.

"19 вересня 2023 року під "наглядом" керівника військовий-водій побив обох громадян. Одного з потерпілих бив руками та ногами по тілу та обличчю, погрожуючи зброєю. Відповідне відео було поширене в мережі Інтернет в цей же день. Інший чоловік отримав удар в голову", – уточнили в ДБР.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що воєнком із Закарпаття змушував солдатів будувати собі маєток. Як вказує пресслужба ДБР, воєнком щонайменше з початку березня 2023 року "відрядив" підлеглих на будівництво будинку. Державне бюро розслідувань повідомило йому про підозру.

Також повідомлялося, що в Одеській області у військовій частині офіцер побив військовослужбовця. До слідчих надійшла інформація, що після бійки у військовій частині в лікарню госпіталізований військовослужбовець з серйозними забоями голови. Співробітники Державного бюро розслідувань провели слідчі дії, вилучили відеозаписи інциденту, опитали свідків, а також поговорили з потерпілим у лікарні.

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