Кадирова ввели в штучну кому: з'явилися нові дані про стан глави Чечні

Леонід Невзлін не виключає як гру в "смерть" в інтересах Кремля, так і реальну смерть глави Чечні Рамзана Кадирова.

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Леонід Невзлін розповів про стан Рамзана Кадирова / Колаж: Главред, фото: facebook.com/Nevzlin, t.me/RKadyrov_95

Чеченського диктатора Рамзана Кадирова могли ввести в стан штучної коми. Лікарі могли ухвалити таке рішення через відторгнення пересадженої нирки, яке почалося кілька днів тому. Про це написав у Twitter колишній віце-президент російської нафтової компанії "ЮКОС" Леонід Невзлін.

За його словами, нирку Кадирова могли пересадити в Об'єднаних Арабських Еміратах місцеві лікарі, які вже не менше року-півтора лікували поплічника Путіна.

"У будь-якому випадку, відповідно до протоколу, його ввели в штучну кому. Далі – не можу гарантувати - лікарі в ЦКЛ [Центральна клінічна лікарня Москви] констатували вмирання мозку. І викликали терміново лікарів з Еміратів. Вони там, і вже чаклують над ним", – написав Невзлін.

відео дня

За його даними, Кадиров знаходиться в окремому блоці з охороною, там його відвідували наближені особи.

"Я не можу виключити як гру в "смерть" в інтересах Кремля, як і реальну смерть Кадирова", – додав росіянин.

Хвороба Кадирова - що відомо

Вранці 17 вересня ЗМІ писали з посиланням на анонімні джерела, що Рамзан Кадиров помер.

Пізніше в Telegram глави Чечні з'явилося відео, на кадрах якого живий Кадиров на тлі зелені заспокоює аудиторію, що йому "ще рано". Коли ролик був знятий - невідомо.

ЗМІ писали, що Кадирову зробили операцію з пересадки нирки, однак орган не прижився - він досі перебуває у критичному стані.

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що погіршення стану здоров'я лідера Чечні Рамзана Кадирова може бути пов'язано з його отруєнням, причому неодноразовим. За його словами, на Кадирова та інших росіян ведеться полювання, оскільки в Кремлі триває боротьба між різними гілками влади.

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