Де Кадиров і що з ним: експерт пояснив, що відбувається з чеченським главою

Чутки про хворобу Кадирова вигідні самому Кадирову і його оточенню, вважає Дмитро Снєгирьов.

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Раніше з'явилися чутки про нібито погіршення стану Кадирова / соцмережі, скрін

Хвороба глави Чечні Рамзана Кадирова, найімовірніше, є просто чутками - і вони вигідни самому Кадирову. Про це в інтерв'ю Главреду розповів співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

Після заколоту Пригожина і "вагнерівців" Путін" поставив руба питання ліквідації усіх ПВК в Росії". У Кадирова ж (і його "правої руки" Делімханова), зауважує Снєгирьов, у підпорядкуванні від 30 до 45 тисяч бойовиків.

"Вельми примітний той факт, що 19 лютого Кадиров заявив, що після можливої відставки він створить приватну військову кампанію, яка, за його словами, буде конкурувати з ПВК "Вагнер". Робити подібні заяви на загальний огляд було великою і політичною, і військовою помилкою самого Кадирова. Тому що робити подібні заяви - це, відповідно, підписати собі вирок", - упевнений Снєгирьов.

Експерт окремо зауважив, що відносини між чеченцями і росіянами останнім часом помітно загострилися - зокрема через мусульманські марші по всій країні, конфлікт з будівництвом мечеті в Москві і погрози пропагандистам. Москва ж, впевнений Снєгирьов, розцінює це як спробу Кадирова впливати на політичні процеси в РФ.

"А на тлі зростання цього мусульманського питання наявність збройних формувань, підпорядкованих Кадирову (ще раз підкреслю, що за максимальною оцінкою - це понад 40 тисяч, причому вишколених, оснащених) створювало відповідні питання щодо подальшої долі і самого Кадирова, і підпорядкованих йому підрозділів", - сказав він.

За словами експерта, російські спецслужби цікавить навіть не стільки Кадиров, скільки нейтралізація його полку "Ахмат" та інших підрозділів.

Також Снєгирьов зауважив, що з червня усі ПВК, в тому числі кадирівські, фактично були позбавлені суб'єктності і переведені під контроль Міноборони РФ. А вже наступного місяця у ЗМІ з'явилися чутки про хвороби Кадирова.

Однак "подібний характер інформації поширюється найближчим оточенням самого Кадирова", додав Снєгирьов.

"Саме з липня місяця ми можемо говорити про початок інформаційної хвилі навколо можливої смерті Кадирова і, відповідно, чи то його отруєння, чи то ліквідації. Якщо немає інформації про похорон Кадирова, інформація про його смерть не відповідає дійсності", - пояснив Снєгирьов.

Він зазначив, що Кадиров прекрасно розуміє можливі сценарії, як і те, на що здатні російські спецслужби.

"Тому і запущений механізм - він діє на випередження, щоб виключити сам факт своєї фізичної ліквідації. Це практика спецслужб: якщо відомо про якісь деталі спецоперації, а тим більше про так званий активний характер операції, то оприлюднення інформації дає можливість знизити ризики її проведення. На це і розраховує Кадиров", - пояснив Снєгирьов.

Заворушень же в самій Чечні не варто чекати. За фактично 20 років свого правління Кадиров створив жорстку вертикаль підпорядкування.

"На всіх основних посадах його найближча рідня або люди, яким він абсолютно довіряє. І якщо ми розраховуємо на масові протестні рухи на території Чечні, це викликає певні питання. Найімовірніше, Російська Федерація в особі російського диктатора і, відповідно, російських спецслужб одного феодала замінить іншим без особливих політичних амбіцій. У чому і полягає велика помилка Кадирова, тому що він напевно розраховував на те, що так звана спецоперація знизить особистий рейтинг Путіна і похитне його абсолютну владу на території Російської імперії. І, відповідно, Кадиров намагався цим скористатися", - упевнений Снєгирьов.

Хто такий Дмитро Снєгирьов Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик і юрист. Співголова громадської ініціативи"Права Справа".

Кадиров хворіє

17 вересня в мережі почали поширюватися нові чутки - про нібито смерть Кадирова.

Потім з'явилася непідтверджена інформація, що того ж дня біля лікарні Кремля вишикувалася ціла черга авто з держномерами Чечні. Серед приїжджих нібито навіть ідентифікували родичів Кадирова.

Раніше західні ЗМІ писали, що у Кадирова - хвороба нирок.

Вже через кілька днів колишній віце-президент російської нафтової компанії "ЮКОС" Леонід Невзлін заявив, що чеченський глава в медикаментозній комі через те, що сталося нібито відторгнення пересаджених в Еміратах нирок.

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