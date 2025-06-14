Ізраїль використовував вантажівки з дронами, як Україна під час "Павутини"

На відео зафіксовано пікапи і невеликі вантажівки, з яких Ізраїль нібито запускав дрони по цілях в Ірані.

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Ізраїль використав вантажівки з дронами / колаж: Главред, фото: نورنیوز / Telegram

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Іранською стороною "було вилучено кілька транспортних засобів"

Підтвердження цієї інформації з офіційних джерел поки немає

Для атак по ядерних об'єктах в Ірані Армія оборони Ізраїлю використовувала методи українських спецслужб, за допомогою яких вони знищили частину стратегічної авіації Росії під час операції "Павутина". Про це свідчить відео, опубліковане в іранських Telegram-каналах.

На них зафіксовані пікапи і невеликі вантажівки, з яких Ізраїль нібито запускав дрони по цілях в Ірані. Камера знімає комірки, в яких, імовірно, розташовувалися FPV-дрони перед вильотом.

відео дня

Також повідомляється, що іранською стороною "було вилучено кілька транспортних засобів, що належать шпигунам "Моссада", на борту яких перебували безпілотники".

Підтвердження цієї інформації з офіційних джерел наразі немає.

Операція "Павутина" - головне

Як повідомляв Главред, 1 червня Україна провела спецоперацію в тилу РФ, вразивши цілі на аеродромах РФ "Бєлая", "Дягілєво", "Оленя" та "Іваново". Там базувалася стратегічна авіація держави-агресора, яка регулярно обстрілює мирні українські міста. Орієнтовна вартість техніки, ураженої за результатами спецоперації Служби безпеки Павутина, перевищує 7 мільярдів доларів США. Загальні втрати авіації противника становлять 41 одиницю, серед яких літаки "А-50", "Ту-95", "Ту-22", "Ту-160", а також "Ан-12" та "Іл-78".

Операцію охрестили "Російським Перл-Харбором". СБУ показала найяскравіші кадри операції Павутина.

За словами спікера Повітряних сил Юрія Ігната, після операції "Павутина" Росія протягом тривалого часу не зможе здійснювати масовані ракетні обстріли по українських територіях.

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