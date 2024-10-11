Ізоляція двох міст і об'єднання фронтів на півдні та сході: названо плани РФ

Війська агресора Росії, схоже, отримали наказ активно наступати до того, як настане бездоріжжя, вважають у розвідці Естонії.

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Війська РФ намагатимуться ізолювати Селидове і Курахове - розвідка Естонії / Колаж: Главред, фото: 33-я ОМБр, Міноборони РФ

Російські окупанти можуть спробувати ізолювати міста Селидове і Курахове та розглядати можливість об'єднання Південно-Донецького і Запорізького фронтів. Проте у Росії недостатньо ресурсів, щоб швидко досягти такої мети. Про це заявив керівник розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг.

Як повідомляє ERR, він розповів про те, що окупанти активно наступають на Куп'янському та Лиманському напрямках.

"Основні бої зосереджені в районах Селидового та Курахового. Штурмовими механізованими групами розміром з батальйон РФ також утримує високий бойовий темп на Куп'янському та Лиманському напрямках. Метою, вочевидь, є захоплення позицій на річках Оскол і Жеребець", - уточнив Ківісельг.

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"Плани" РФ на Селидове і Курахове

За його словами, схоже, окупантам доручили підняти високий темп бойових дій, щоб досягти тактичних цілей до настання бездоріжжя.

"Це може означати збільшення наступального тиску російських військ найближчими тижнями. Цілями будуть ізоляція населених пунктів Селидове і Курахове, а також зміцнення захоплених позицій у Вугледарському районі", - вважає розвідник.

Росія "хоче" об'єднати два фронти?

На думку представника естонської розвідки, росіяни можуть спробувати об'єднати два фронти на півдні та сході, але поки що у них немає ресурсів для того, щоб швидко цього домогтися.

"Таким чином Росія підготує умови для можливого процесу об'єднання Південно-Донецького і Запорізького фронтів. Але ми не бачимо, щоб у Росії було достатньо ресурсів для швидкого досягнення цієї мети", - підкреслив Антс Ківісельг.

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Окупанти Росії зосередили сили в районі Вугледара, Селидового і Курахового, сказав головний сержант роти ударних БПЛА Єгор Фірсов. Як вважає військовослужбовець, наприкінці жовтня-початку листопада ворог піде на Покровськ, але не "в лоб", а спробує обійти або оточити місто.

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Коротко про Часовий Яр / Інфографіка: Главред

Часів Яр Часів Яр - місто в Бахмутському районі Донецької області України. Адміністративний центр Часовоярської міської громади. Часів Яр розташований на панівних висотах, що забезпечує велику перевагу Силам оборони України. Наші війська можуть тримати під вогневим контролем угруповання російських загарбників на великих відстанях. Війська РФ намагаються захопити Часів Яр, щоб зайняти ці висоти і просунутися ближче до Краматорська і Слов'янська, які їм потрібні для повної окупації Донецької області

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