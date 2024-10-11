Війська РФ атакують на Курщині та завдали удару: що відбувається в регіоні

Силам оборони України наразі вдалося зірвати задум росіян у Курській області, розповіли у РНБО.

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Ситуація в Курській області залишається складною - DeepState / Колаж: Главред, фото: DeepState, УНІАН

Російським окупантам вдалося продавити лівий фланг угруповання підрозділів армії України у Курській області. Ворог стягнув туди чимало військової техніки та живої сили. Намагається закріпитися в районі населених пунктів Новоіванівка та Зелений Шлях. Поки що ЗСУ вдалося зірвати задум росіян.

У Курській області у Сил оборони був важкий день

Як повідомили в DeepState у четвер увечері, 10 жовтня, окупантам вдалося продавити лівий фланг української оборони у Курській області

"Вкрай жахливий день сьогодні в районі Новоіванівки: вступати в бій довелося артилеристам і дронщикам", - розповіли аналітики.

відео дня

Ворог стягнув у цей район чималу кількість військової техніки та чисельності живої сили.

"Перші спроби хоч і досягли тактичного успіху біля Снагості, але з часом були повністю зупинені. До сьогоднішнього дня", - додали спостерігачі.

Де на Курщині намагаються закріпитися росіяни

Ворожі сили здійснюють спроби закріплення в районі населених пунктів Новоіванівка та Зелений шлях. Для суміжних підрозділів, які знаходяться північніше, сформувалася "вкрай ненадійна" тактична обстановка.

Також аналітики вказали, що ще одна проблема угруповань Сил оборони на Курщині - слабка взаємодія.

"Курське угруповання наших військ - це великий "вінегрет" із відповідною взаємодією. Вайб сьогоднішнього дня: як би прикро це не звучало - ураження танка Сил оборони FPV-дроном Сил оборони", - додали в DeepState і підкреслили, що повторення помилок загрожує неприємностями.

Актуальна карта бойових дій у Курській області / DeepState

Ресурс DeepStateMap.Live DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія. З початком російського вторгнення команда DeepStateUA створила інтерактивну мапу про перебіг воєнних дій.

Ситуація на Курщині складна, але контрольована

Аналітики акцентували увагу на тому, що обстановка складна. Українська армія проводить заходи щодо стабілізації ситуації. Найважча ситуація в Любимівці.

"Ситуація в Курській області залишається складною, але контрольованою. Була важка і напружена ніч, Сили Оборони України дійсно проводять стабілізаційні дії, але відновити контроль над усім втраченим ще не вдалося. Ворог під час штурмових дій зазнав чималих втрат, відповідно закріплюватися далі їм буде важко. Найгірше зараз, мабуть, у Любимівці, але треба почекати, чим закінчиться новий раунд маневреної війни", - сказали в DeepState.

Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області? Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії. Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над багатьма населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів. Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру. Бої тривають.

Україна зірвала задум росіян

Силам оборони вдалося зірвати задум російських військ у Курській області, заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

"У Курській області вдалося поки що зірвати задум росіян. Без деталей, але в армії РФ значні втрати у техніці", - уточнив Коваленко.

Бої в Курській області - новини за темою:

Війська РФ перейшли в наступ у Курській області, сказав 10 жовтня офіцер ЗСУ з позивним "Алекс". За його словами, окупанти штурмували Любимівку. Ворог застосував близько 30 одиниць військової техніки.

ЗСУ потрапили в засідку в Курській області, написали журналісти Forbes. Україна могла втратити цінну військову техніку: БМП Bradley, CV90, Marder і Stryker. В українців могли виникнути проблеми на південь від Веселого.

Росія перекинула на Курський напрямок близько 50 тисяч військових, сказав головком ЗСУ Олександр Сирський. Згідно з його оцінкою, ворог послабив свої позиції на Запорізькому, Херсонському та Краматорському напрямках.

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