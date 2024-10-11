Окупанти готуються до штурму міста на Донбасі: у ЗСУ зробили заяву

Найскладніша ситуація зараз у районах Торецька і Нью-Йорка.

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Війська РФ готуються до нових штурмів Часового Яру - ОТУ "Луганськ" / Колаж: Главред, фото: відкриті джерела, 4-та ОТБр (ілюстративне фото)

Окупаційні війська агресора Росії знизили кількість штурмів у районі Часового Яру. Проте ворог посилюється, і, найімовірніше, відновить атаки, щоб спробувати пробити оборону міста. Про це заявила представниця Оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом вона розповіла про те, що військові очікують посилення спроб окупантів штурмувати Часів Яр.

"Ворог заводить нове поповнення на передові позиції. Ми думаємо, що це все-таки затишшя перед бурею і вони посилять штурмові дії на цьому напрямку", - зазначила речниця ОТГ "Луганськ". відео дня

Також вона додала, що наразі найскладніша обстановка фіксується в районах Торецька та Нью-Йорка.

"На жаль, ворог там просунувся дещо і закріпився в Торецьку на двох сусідніх вулицях до вулиці Центральної, про яку ми говорили раніше", - наголосила Анастасія Бобовнікова.

Коротко про Часів Яр / Інфографіка: Главред

Часів Яр Часів Яр - місто в Бахмутському районі Донецької області України. Адміністративний центр Часовоярської міської громади. Часів Яр розташований на панівних висотах, що забезпечує велику перевагу Силам оборони України. Наші війська можуть тримати під вогневим контролем угруповання російських загарбників на великих відстанях. Війська РФ намагаються захопити Часів Яр, щоб зайняти ці висоти і просунутися ближче до Краматорська і Слов'янська, які їм потрібні для повної окупації Донецької області

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Проте, на його думку, наприкінці жовтня-початку листопада окупанти підуть на Покровськ і спробують або оточити, або обійти місто.

Росіяни намагаються захопити Торецьк, розповів начальник місцевої військової адміністрації Василь Чинчик.

Як сказав чиновник, 40-50% міста під контролем ЗСУ, іншу частину Торецька окупував ворог.

Захопити Донбас і націлитися на три регіони - плани Путіна до зими, вважає ветеран Служби зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант Василь Богдан.

Окупанти "хочуть" просунутися на Миколаївському та Запорізькому напрямках. Також вони прагнуть підтягнути позиції і на Харківському напрямку.

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