Росіяни намагаються захопити Торецьк: скільки територій міста під контролем ЗСУ

Евакуація цивільних із міста продовжується, хоча й зі значними труднощами.

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Бої за Торецьк / колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, deepstatemap.live

Близько 40-50% території міста Торецьк залишається під контролем ЗСУ. Однак решта території - окупована росіянами. Про це заявив начальник Торецької міської військової адміністрації Василь Чинчик в ефірі телемарафону.

Він зауважив, що українські військові утримують позиції в місті, попри спроби російських сил захопити його повністю.

"За останню добу росіянам не вдалося просунутися. Військовослужбовці докладали всіх зусиль, щоб у ворога не було успіху. На вчорашній день не зафіксовано ні одного просування, ні захоплення жодної позиції і, ні одного будинку, що житлової забудови, що об'єкта критичної інфраструктури на території громади", - сказав Чинчик. відео дня

Голова МВА також додав, що росіяни намагаються й докладають всіх зусиль, щоб якнайшвидше захопити місто.

"Орієнтовно в районі 40-50% міста можна сказати знаходиться під контролем ЗСУ. Інша територія - ворогом захоплена. І ворог намагається й докладає всіх зусиль, щоб в найкоротші терміни повністю захопити місто. Але ЗСУ, сили спротиву дають гідну відсіч і утримують позиції в міру можливостей", - підкреслив він.

За його словами, евакуація цивільних із міста продовжується, хоча й зі значними труднощами.

"Ми докладаємо всіх зусиль. На жаль, на сьогодні, ті люди, які залишилися, а їх залишилося близько 1 150 осіб, вони якщо виходять, то мінімум з документами, що засвідчують особу. І то навіть і їх (документів - ред.) немає, тому що вони десь згоріли, або десь у підвалах, або десь у квартирах. Якщо брати вчорашній день, то 7 осіб вдалося вивезти з території громади. 3 - за допомогою співробітників Нацполіції, 4 - за сприяння військовослужбовців", - заявив Чинчик.

Він також відзначив, що на сьогодні безпекова складова у Торецьку дозволяє лише "в певні проміжки часу, коли наступає затишшя або десь сприятливі погодні умови для того, щоб можна було якнайближче в'їхати в місто і евакуювати населення".

Торецьк / Інфографіка: Главред

Місто Торецьк - що про нього відомо Торецьк (до 1936 року - Щербинівка, у 1936-2016 роках - Дзержинськ) - місто в Бахмутському районі Донецької області, адміністративний центр Торецької міської громади, передає Вікіпедія. Місто розташоване між залізничними станціями Фенольна близько 7 км (смт. Новгородське) на лінії Костянтинівка - Ясинувата та Магдалинівка близько 1 км на лінії Костянтинівка - Микитівка.

Бої за Торецьк - останні новини

Нагадаємо, 8 жовтня стало відомо, що російська окупаційна армія зайшла в місто Торецьк у Донецькій області. Зараз у населеному пункті тривають бої.

Речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова повідомляла, що російські війська продовжують просування по вулиці Центральній у Торецьку, де точаться запеклі бої. Ситуація змінюється буквально щогодини.

В той же час, військовослужбовець ЗСУ Євген Ієвлєв говорив, що на Торецькому напрямку бої за окремі ділянки можуть тривати до місяця, водночас Росія майже повністю втратила свою професійну армію під час війни проти України.

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