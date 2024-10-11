Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Війська Путіна не зупиняться: боєць ЗСУ пояснив, чому перемир'я не буде

Андрій Ганчук
11 жовтня 2024, 09:55
371
Російські окупанти намагаються продавити оборону України.
Путін, війська РФ
Заяви Кремля про "перемовини" - блеф, РФ не зупиниться, - Фірсов / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, Міноборони РФ

Агресорка Росія не погодиться на мирні перемовини, доки її окупанти досягають просувань на полі бою, а держава не вичерпає свої ресурси для ведення війни. Україна доб'ється успіху лише у тому випадку, якщо весь акцент буде зроблено на військовій складовій. Про це заявив головний сержант роти ударних БпЛА Єгор Фірсов.

Як повідомляє НВ, він розповів про те, що ворог відчуває успіх своїх операцій на фронті. Росіяни не мають наміру зупинятися, поки їм вдається просуватися хоча б по одному кілометру на день.

"Одразу розчарую тих, хто очікує, умовно кажучи, кінця бойових дій, хто очікує миру, якогось перемир'я: поки ворог не вичерпав ресурси і поки ворог відчуває, що його військові операції досягають успіху, ворог не зупиниться", - пояснив ситуацію Фірсов.

відео дня

За словами військового, метою так званих сигналів Росії про нібито готовність до перемовин - блеф і спроба "розслабити Захід", щоб у союзників не було мотивації надавати військову допомогу Україні, оскільки війна, мовляв, скоро закінчиться.

"Поки росіяни просуваються, навіть якщо вони роблять це [зі швидкістю] один кілометр на тиждень, це дає всі підстави їм розуміти, що все вони роблять правильно, треба тиснути, тиснути, тиснути... Майте на увазі, що вони відчувають: "Ми зараз будемо тиснути, воно погано просувається, кілометр на тиждень, але настане мить, коли воно посиплеться". Ось їхній задум, так вони мислять", - додав Єгор Фірсов і наголосив, що на Україну чекає успіх лише у разі повної концентрації на військовій складовій, не сподіваючись на дипломатію.

Хто такий Єгор Фірсов

Єгор Фірсов - український політичний діяч. Народний депутат України VII і VIII скликань.

З 20 листопада 2019 року по 13 травня 2020 року обіймав посаду тимчасово виконуючого обов'язки Голови Державної екологічної інспекції України. З 2022 року військовослужбовець ЗСУ та парамедик, пише Вікіпедія.

Що відбувається на фронті - новини за темою:

Раніше боєць ЗСУ Єгор Фірсов розкрив плани Путіна на жовтень-листопад: за його словами, наразі ворог зосередив свої сили в районах Селидового, Вугледара та Курахового. Проте вже за декілька тижнів російські окупанти підуть у напрямку Покровська, щоб або оточити, або обійти місто.

Війська Путіна не зупиняться: боєць ЗСУ пояснив, чому перемир'я не буде
Коротко про Курахове / Інфографіка: Главред

Війська РФ перейшли в наступ у Курській області, заявив український офіцер із позивним "Алекс". Російські окупанти атакували населений пункт Любимівка. Ворог застосував близько 30 одиниць військової техніки.

У Силах оборони назвали дві цілі окупантів на Куп'янському напрямку. Як розповів командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади імені отамана Сірка Юрій Федоренко, ворог прагне вийти на лівий берег річки Оскіл і зробити там плацдарм, а також наростити можливості для подальшого просування на Куп'янськ-Вузловий.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

ЗСУ війська Росії війна Росії та України Єгор Фірсов
Реклама

Головне за день

Більше
Війська РФ просунулися на Харківщині, бої за кілька кілометрів від Куп'янська - ISW

Війська РФ просунулися на Харківщині, бої за кілька кілометрів від Куп'янська - ISW

10:54Світ
Війська Путіна не зупиняться: боєць ЗСУ пояснив, чому перемир'я не буде

Війська Путіна не зупиняться: боєць ЗСУ пояснив, чому перемир'я не буде

09:55Україна
Україні загрожує поява військ КНДР на боці Росії: Бадрак – про наслідки для фронту і реакцію Заходу

Україні загрожує поява військ КНДР на боці Росії: Бадрак – про наслідки для фронту і реакцію Заходу

09:00Інтерв'ю
Реклама

Популярне

Більше
Розвернули в аеропорту: Алла Пугачова намагалася вивезти з РФ речі вартістю $20 млн

Розвернули в аеропорту: Алла Пугачова намагалася вивезти з РФ речі вартістю $20 млн

Не буде жодного щура: одна рослина назавжди віджене гризунів від оселі та саду

Не буде жодного щура: одна рослина назавжди віджене гризунів від оселі та саду

В Україну повертаються заморозки та зливи: названо дату різкого похолодання

В Україну повертаються заморозки та зливи: названо дату різкого похолодання

Виплата пенсії на паузу: у жовтні не всім пенсіонерам надійдуть кошти

Виплата пенсії на паузу: у жовтні не всім пенсіонерам надійдуть кошти

"Дуже серйозна інформація": майор ЗСУ оцінив слова Зеленського про кінець війни

"Дуже серйозна інформація": майор ЗСУ оцінив слова Зеленського про кінець війни

Останні новини

11:53

СБУ знаходиться на крок попереду росіян: експерт про роботу морських дронів

11:38

Мирний договір не спрацює: дипломат назвав "рецепт "завершення" війни

11:27

Картопля на вагу золота: в Україні ціни встановлюють нові рекорди

11:18

Гороскоп на завтра 12 жовтня: Левам - великі проблеми, Терезам - великий успіх

11:18

Китайський гороскоп на завтра 12 жовтня: Тиграм - скандал, Козлам - проблеми та розчарування

Білорусь може відірватися від Росії: Жданов – про ознаки таємної домовленості Лукашенка із ЗаходомБілорусь може відірватися від Росії: Жданов – про ознаки таємної домовленості Лукашенка із Заходом
11:16

2025 рік може бути вирішальним: генерал озвучив умови для завершення війни

10:54

Війська РФ просунулися на Харківщині, бої за кілька кілометрів від Куп'янська - ISW

10:40

Ілон Маск презентував громадськості роботи Optimus і Cybercab: що вони вміють

10:21

"Спасибі за допомогу і довіру": зрадниця Ані Лорак задонатила для ЗСУ - волонтер

Реклама
10:07

У небі з'явився "череп": ураган Мілтон вирує у США, мільйони людей - без світлаВідео

10:05

Як відновити листування в Телеграм: разюче простий і хитрий фокусВідео

09:55

Війська Путіна не зупиняться: боєць ЗСУ пояснив, чому перемир'я не буде

09:51

Ворог вдається до "кумулятивних атак" на Покровському напрямку та має успіх - ISW

09:34

Після знущань над батьком-путіністом: донька Кіркорова зірвала куш

09:00

Україні загрожує поява військ КНДР на боці Росії: Бадрак – про наслідки для фронту і реакцію Заходу

08:53

Щонайменше 3 загиблих і десятки травмованих: на Львівщині сталась масштабна ДТП

08:48

"Вийшла і мене б уже добили": що сталося з Оксаною Білозір - деталі

08:41

РФ атакувала Одещину балістикою: зруйновано 2-поверховий будинок, загинули людиФото

08:19

Росія послабила свої позиції на фронті: Сирський повідомив, що трапилось

08:11

ЗСУ потрапили в засідку в Курській області: втрачено кращі бойові машини

Реклама
08:10

Чому москвичі категорично наполягають продовжувати війнуПогляд

07:24

ППО збила всі ворожі дрони над Києвом, в області робота ще триває

06:53

РФ не зможе продовжувати війну: Зеленський пояснив, у чому сенс Плану перемоги

06:10

Кровна помста ПутінуПогляд

05:30

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба знайти 3 відмінності на картинці

05:00

Неймовірні кадри Північного сяйва над Україною: обрушилася потужна магнітна буряФото

04:15

"Це був би нищівний удар по Путіну": Жданов сказав, чого боїться глава Кремля

03:41

Ворожа авіація бере гору: на Україну можуть полетіти КАБи з Білорусі - Жданов

03:38

"Ми пройдемо всі етапи": Зеленський заговорив про строки вступу в ЄС

03:10

Як прочистити каналізацію вдома: 4 простих, але ефективних способів

02:41

"Ярс" вийшов на бойове чергування: чи варто Україні побоюватися ядерного удару

02:03

"Дуже серйозна інформація": майор ЗСУ оцінив слова Зеленського про кінець війни

01:30

"Щиро шкодую": Міккі Рурк уперше зізнався, що вживав стероїди

01:00

Стане суттєвою загрозою: Тимочко назвав мету відправлення солдат КНДР в Україну

10 жовтня, четвер
23:04

"Це дуже зручно": Надя Дорофєєва зізналася, навіщо свариться з чоловіком

22:52

РФ за день захопила 4 населені пункти, продовжуються штурми - DeepState

22:32

Знайти курчатко на картинці: загадка на уважність для найкмітливіших

22:25

Загострення на Куп'янському напрямку: у Силах оборони назвали дві цілі окупантів

22:13

"З мене зняли останні штани": чоловік путіністки Валерії півтора року живе на межі

22:13

"Насправді насолоджуюся": Анна Трінчер прокоментувала роман із відомим співаком

Реклама
21:59

Путін зібрався в подорож: МЗС України закликало заарештувати диктатора - деталі

21:48

"Це війна": у Повітряних силах розказали правду про "знищення" системи Patriot

21:39

Макацарія стане батьком вдруге: зворушливі фото

21:34

Путініст Стівен Сігал хоче воювати на боці окупанта заради президента РФ

21:26

Захопити Донбас і націлитися на три регіони: названо плани Путіна до зими

21:23

Відправка військ на захід України: Британія може піти на цікавий крок - The Times

21:16

Відбивні без м'яса: ніхто й не відрізнить від традиційних - вечеря за копійкиВідео

21:02

Після хімії: помолоділа Кейт Міддлтон з'явилася на публіці

20:56

"Будемо в напівоточенні": у якому разі Україна воюватиме на 4 фронти - полковникВідео

20:55

Де зберігати банани, щоб вони не чорніли: будуть свіжими 14 днів

Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Війна з Росією
Росія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривог
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти