Війська Путіна не зупиняться: боєць ЗСУ пояснив, чому перемир'я не буде

Російські окупанти намагаються продавити оборону України.

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Заяви Кремля про "перемовини" - блеф, РФ не зупиниться, - Фірсов / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, Міноборони РФ

Агресорка Росія не погодиться на мирні перемовини, доки її окупанти досягають просувань на полі бою, а держава не вичерпає свої ресурси для ведення війни. Україна доб'ється успіху лише у тому випадку, якщо весь акцент буде зроблено на військовій складовій. Про це заявив головний сержант роти ударних БпЛА Єгор Фірсов.

Як повідомляє НВ, він розповів про те, що ворог відчуває успіх своїх операцій на фронті. Росіяни не мають наміру зупинятися, поки їм вдається просуватися хоча б по одному кілометру на день.

"Одразу розчарую тих, хто очікує, умовно кажучи, кінця бойових дій, хто очікує миру, якогось перемир'я: поки ворог не вичерпав ресурси і поки ворог відчуває, що його військові операції досягають успіху, ворог не зупиниться", - пояснив ситуацію Фірсов. відео дня

За словами військового, метою так званих сигналів Росії про нібито готовність до перемовин - блеф і спроба "розслабити Захід", щоб у союзників не було мотивації надавати військову допомогу Україні, оскільки війна, мовляв, скоро закінчиться.

"Поки росіяни просуваються, навіть якщо вони роблять це [зі швидкістю] один кілометр на тиждень, це дає всі підстави їм розуміти, що все вони роблять правильно, треба тиснути, тиснути, тиснути... Майте на увазі, що вони відчувають: "Ми зараз будемо тиснути, воно погано просувається, кілометр на тиждень, але настане мить, коли воно посиплеться". Ось їхній задум, так вони мислять", - додав Єгор Фірсов і наголосив, що на Україну чекає успіх лише у разі повної концентрації на військовій складовій, не сподіваючись на дипломатію.

Хто такий Єгор Фірсов Єгор Фірсов - український політичний діяч. Народний депутат України VII і VIII скликань. З 20 листопада 2019 року по 13 травня 2020 року обіймав посаду тимчасово виконуючого обов'язки Голови Державної екологічної інспекції України. З 2022 року військовослужбовець ЗСУ та парамедик, пише Вікіпедія.

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Раніше боєць ЗСУ Єгор Фірсов розкрив плани Путіна на жовтень-листопад: за його словами, наразі ворог зосередив свої сили в районах Селидового, Вугледара та Курахового. Проте вже за декілька тижнів російські окупанти підуть у напрямку Покровська, щоб або оточити, або обійти місто.

Коротко про Курахове / Інфографіка: Главред

Війська РФ перейшли в наступ у Курській області, заявив український офіцер із позивним "Алекс". Російські окупанти атакували населений пункт Любимівка. Ворог застосував близько 30 одиниць військової техніки.

У Силах оборони назвали дві цілі окупантів на Куп'янському напрямку. Як розповів командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади імені отамана Сірка Юрій Федоренко, ворог прагне вийти на лівий берег річки Оскіл і зробити там плацдарм, а також наростити можливості для подальшого просування на Куп'янськ-Вузловий.

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