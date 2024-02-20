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Через бездіяльність Конгресу у ЗСУ закінчується зброя: різка заява Білого дому

Дмитро Відоменко
20 лютого 2024, 23:52
Через бездіяльність Конгресу в українців закінчується зброя, заявив радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван.
Білий дім, Салліван
Радник Білого дому Джейк Салліван зазначив, що продовження допомоги Україні - в інтересах самих США / колаж Главред, фото УНІАН і скріншот з відео

Через бездіяльність Конгресу у українських бійців закінчується зброя, а в Авдіївці ЗСУ не мали боєприпасів ‒ для того, щоб зупинити війська країни-агресора Росії, заявив радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє "Голос Америки".

Під час виступу перед журналістами від зазначив, що Конгрес має ухвалити законопроект про додаткове фінансування допомоги союзникам, який понад тиждень тому підтримав Сенат.

"Українські війська були змушені відійти з міста на сході України, де вони воювали з Росією протягом багатьох місяців, що дало Путіну першу помітну перемогу на полі бою. Багато в чому це сталося тому, що в Україні закінчується зброя через бездіяльність Конгресу. Кожен день затримки в Конгресі шкодить інтересам національної безпеки Сполучених Штатів. Ми все частіше отримуємо повідомлення про те, що українські війська економлять боєприпаси на передовій, оскільки російські війська продовжують атакувати як з землі, так і з повітря, намагаючись виснажити українську оборону, над створенням якої ми так багато працювали протягом останніх кількох років", - сказав Салліван.

відео дня

Радник Білого дому, зокрема, зазначив, що продовження допомоги Україні - як у стратегічних, так і економічних інтересах Америки.

Підтримка США України

Нагадавши, Путін намагався домовитися з США про припинення вогню в обмін на окуповані території, але пропозицію відхилили. США відмовилися брати участь у переговорах без участі України.

Також президент США Джо Байден емоційно відреагував на прийняття Сенатом законопроекту про надання військової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Він закликав негайно винести законопроект на розгляд і відзначив його критичну важливість в умовах російської агресії. Байден зазначив, що підтримка України є невідкладною, оскільки в українських солдатів закінчуються боєприпаси.

Як повідомляв Главред, ряд республіканських сенаторів обговорили з можливим кандидатом у президенти США Дональдом Трампом ініціативу щодо наданню Україні допомоги у вигляді кредиту. Частина чиновників підтримала цю ідею, вважаючи, що це дозволить змінити парадигму надання допомоги і забезпечить повернення грошей США.

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новини США Джейк Салліван війна Росії та України
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