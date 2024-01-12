Україна гостро потребує допомоги США, але вона поки 'на паузі' – Білий дім

Атаки російських окупантів по Україні лише посилюються. Потреба в наданні українцям допомоги є дуже гострою, особливо взимку. Тому допомогу потрібно відновити.

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США призупинили надання військової допомоги Україні/ коллаж: Главред, фото: скрін

Поки що військова допомога, яку Сполучені Штати Америки надавали Україні, призупинилася. Надання такої допомоги у подальшому залежатиме від рішення Конгресу.

Щоб допомога продовжилася, Конгрес повинен підтримати додатковий запит на національну безпеку для отримання більшого фінансування. Про це заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу.

Він наголосив, що надання цієї допомоги потрібно відновити, адже атаки країни-агресорки Росії по Україні лише посилюються. Тому потреба у наданні допомоги є дуже гострою, особливо взимку.

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"Допомога, яку ми надавали, зараз зупинилася. Атаки, які здійснюють росіяни, лише посилюються. І зараз… вони використовують північнокорейські балістичні ракети для виконання своєї брудної роботи. Отже, потреба є гострою саме зараз, особливо в ці зимові місяці", – наголосив Кірбі.

Допомога Україні від США

Нагадаємо, через те, що Демократична і Республіканська партії у Сенаті не можуть досягти компромісу щодо кордону з Мексикою, затягується питання голосування за пакет допомоги, який передбачає виділення $61,4 млрд для фінансування військової допомоги Україні. Конгресмен-демократ Майкл Квіглі вважає, що законодавці будуть голосувати в січні.

Повідомлялося, що США готують угоду, яка розблокує десятки мільярдів для України. Про це написали журналісти американського видання Politico. У статті наголошується, що демократи і республіканці знайшли компроміс з питань кордону з Мексикою і міграційної політики.

Польща звернулася до Конгресу і заявила, що загрожує удар всім союзникам США. Конгрес США повинен ухвалити законопроект щодо фінансування військової допомоги Україні. Якщо агресор Росія здобуде перемогу у війні, наслідки будуть катастрофічними не тільки для Києва, а й для всіх союзників Штатів, заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

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